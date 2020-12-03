好痛！公車驚見乘客「頭上插滿9根針」　內行曝真相：打發時間

▲居然有人頭上插滿針！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

針灸是中醫相當重要且特殊的治療方式之一，通常會透過刺激穴位來改善經絡中氣的流向，不少民眾都會藉此改善身體狀況。在診所內看到病患針灸不稀奇，但如果是在公車上撞見，多數人應該都會嚇一大跳，而這名網友某天就發現，坐他前方的乘客竟頭上插滿針，而大批網友看到照片後也笑稱，「還好搭公車不用戴安全帽」、「針灸原來可以隨時隨地喔」。

這名網友在臉書社團「新．路上觀察學院」上驚呼，「我前面這位是......伊爾（耳）謎？」日本動漫《獵人》的角色伊耳謎．揍敵客為暗殺家族揍敵客家的一員，擅長用念力整容，如果以「釘子」固定，還可以堅持更長的時間，此外，伊耳謎還可發射多枚「釘子」，被釘子插中的人則會淪為針人。

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從原PO貼出的照片中可以發現，由於坐他前方的乘客頭頂插滿了針，因此也不難理解為何他會做出這樣的比喻。雖然不確定該乘客頭上的9根針到底有何用途，但不少網友都認為，對方應該是在中醫診所針灸到一半，實在太無聊才搭車到外頭閒晃，要等時間到了後再回去拆除。

▲針灸是相當常見的中醫療法。示意圖，與本文無關。（圖／醫師陳潮宗提供）

還有網友幽默回應，「Wi-Fi訊號不錯強」、「針人真事」、「這個是要逼出最大值的潛能吧」、「揍敵客家族要出動了嗎」、「萬一跌倒會不會都插進去」、「中醫診所忘記拔針就回家了嗎」、「希望他是在回診所拔針的路上」、「好會利用時間」、「希望他不要撞到頭」、「從中醫逃出來的嗎」。

此外，也有人分享經驗，「上次看中醫有個病患因有事要離開，有問中醫生頭針可否不拔、回家再自行拔除？中醫生提到，插越久當然效果越好，可以針插著回家，（但也有列出）注意事項提醒患者」、「確實可以走動，療程需要一段時間，這時候患者們會跑去做日常生活該做的採購、逛街、散步打發時間。」