2醉男學古人「歃血為盟」　割太用力「血流不止」報警求救

記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省汪精縣2名男子日前在家喝酒時，效仿古人「歃血為盟」結拜，沒想到在割手腕的過程中，其中一人不小心割太深，血流不止，嚇得兩人報警求助，最後被送往醫院治療。

根據《吉林衛視》報導，當地警方25日晚間接到2名男子報案，隨即趕往事發現場，發現一名醉酒男子手臂血流不止，地上灑滿了血，桌子上還有半碗「黑紅色液體」，旁邊是一把水果刀，另一名醉酒男子縮在角落，用手按壓著手臂，鮮血不斷流下來。

看見兩人受傷，警方起初以為兩人發生了衝突，但詢問後才知道，原來兩人當晚飲了酒後，感到相見恨晚，決定效仿古人「歃血為盟」結拜為兄弟，只是其中一人割手腕時不小心割得太深，血流不止，另一人見情況不對勁，嚇得趕快報警求助。

報警的男子還向警方保證，他們絕對沒有打架，「真不好意思啊！哥們倆在一起，半年沒見面了，就是保證你不騙我，我不騙你，這樣飲血，就跟拜把子一樣，但我看他很嚴重，我說不行，打電話報警！絕對不存在傷人。」

聽完兩人的解釋後，警方差點笑出來，但仍保持專業態度，立即將兩人送醫治療，幸好傷勢不重，並沒有生命危險。

▼警方趕到現場，看見一名男子坐在角落，手上血流不止。（圖／翻攝吉林衛視）

