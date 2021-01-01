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社會 社會焦點 保障人權

兩派角頭大亂鬥！小弟「開槍討面子」搞錯人　大雅民宅無辜中彈

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市大雅區2020年12月26日凌晨發生一起民宅槍擊案，警方獲報後成立專案小組展開追查，短短2天即循線將27歲的劉嫌帶回偵辦；劉嫌供稱，先前曾與被害人發生行車糾紛，因氣不過才會尾隨至其住處，並開槍洩憤。但據了解，劉嫌具有幫派背景，開槍動機疑似與先前兩派角頭的糾紛有關；目前劉嫌已遭移送中檢，並由檢方聲請羈押獲准。

▲▼台中、台南角頭亂鬥，小弟開槍尋仇射大雅民宅替老大討顏面。（圖／民眾提供）

▲劉嫌在案發2天後於南部遭逮。（圖／民眾提供）

據悉，台中、台南兩派角頭多年前有一筆千萬元的債務糾紛，台中角頭不滿對方欠債許久未還，一狀告上法院，豈料雙方出庭後卻演變成大亂鬥，一路從法院內打到法院外，還一度驚動警方到場；事後雖然雙方互不提告，但私下卻依「江湖規矩」討臉面，因此劉嫌才會從南部北上到台中，並尋仇開槍，警告意味相當濃厚，只是槍手似乎認錯了人，遭槍擊的民宅與台中角頭並無關連，無辜被開了1槍。

在劉嫌開槍犯案後，短短2天、於12月28日即遭警方於南部追緝到案，但劉嫌卻辯稱是與被害人發生行車糾紛，因實在氣不過，才會一路尾隨至其住處附近，並朝其住家開了1槍，導致被害人住處上方玻璃受損。對於這一說法，警方目前仍持保留態度，訊後依規定處置，將劉嫌移送往中檢偵辦釐清，並由檢方聲押獲准。

▼劉嫌持槍射擊大雅民宅，疑似是為了替大哥討回顏面，但卻弄錯了對象。（圖／民眾提供）

▲▼台中、台南角頭亂鬥，小弟開槍尋仇射大雅民宅替老大討顏面。（圖／民眾提供）

▲▼台中、台南角頭亂鬥，小弟開槍尋仇射大雅民宅替老大討顏面。（圖／民眾提供）

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