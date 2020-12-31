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獨／高雄警匪追逐死者身分曝！車禍奇蹟生還…8月才出院卻遭爆頭亡

▲▼高雄鳳山30日晚間驚傳槍響。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄鳳山30日晚間驚傳槍響，小客車後座男子中彈身亡。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者戴若涵、吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區30日晚間7時30分許驚傳槍響！一輛汽車紅燈右轉時，見警方上前盤查，竟猛踩油門加速逃逸，甚至還衝撞員警，警方見狀對空鳴槍示警，但該車輛仍無視員警，最後遭2警連開11槍。最後警方在距離700公尺外的巷子發現涉案車輛，後座還有一名男子中彈身亡。

據了解，該名中彈乘客為一名37歲吳姓男子，半年前才在左營區金巴黎舞廳外發生一場嚴重車禍，送醫時被院方診斷為腦死狀態，狀況十分不樂觀，就算救回也有極大可能性成為植物人，但吳男經搶救後奇蹟生還，8月間才出院返回位於五甲的住處休養。

據悉，吳男為毒品人口，車禍後家人為讓他好好休養，均婉拒吳男友人前來住家探視，不料，30日下午他與遭通緝的友人出門，要赴遊藝場遊玩，卻遇上死劫，讓家人心痛不已。

▲▼高雄衝撞畫面曝光！警連開11槍追車　發現後座遺體「頭部有彈孔」。（圖／記者許宥孺翻攝）

回顧整起事發經過，30日晚間7時30分左右五甲派出所副所長與員警執行勤務時，發現一輛小客車竟違規紅燈右轉，於是準備上前盤查，孰料，該車竟猛踩油門，與警方展開追逐。

該車逃逸至鳳南、林森路口時，一度倒車衝撞員警，副所長手部受傷，見狀隨即對空鳴槍，但該車駕駛仍堅不下車，逼得副所長及員警2人只得朝車輛輪胎連開11槍，最後在距離盤查地點700公尺處一處死巷內發現涉案車輛。

警方打開車門後發現，該車後座乘客後腦勺中彈，已明顯死亡，調閱監視器後得知，車內應有另外3人，其中2人以確認身分，另1人身分仍在查證中，目前仍在全力緝捕中。

▲▼高雄衝撞畫面曝光！警連開11槍追車　發現後座遺體「頭部有彈孔」。（圖／記者許宥孺翻攝）

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