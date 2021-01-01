麥當勞咖啡、珍奶免費喝！元旦飲品優惠盤點　還有星巴克買1送1

▲星巴克元旦期間限定買一送一。（圖／翻攝星巴克官網、星巴克咖啡同好會粉絲團）



記者周姈姈／台北報導

2021年第一天就喝杯飲料放縱自己吧！《ETtoday旅遊雲》就盤點元旦全台飲品優惠懶人包，其中麥當勞咖啡可享「免費喝」優惠，日出茶太則是大方送2021杯免費珍珠奶茶，新的一年就別睡太晚了，趕快出門搶優惠。

日出茶太

日出茶太今日豪送2021杯免費珍珠奶茶，只要在個人臉書動態貨或IG設定公開拍照打卡並Hashtag 「#2021我的第一杯茶太」，即可免費喝1杯珍珠奶茶，提醒每支手機限兌換1杯，活動指定門市將於當日11時30分開始發放號碼牌，12時30分進行兌換，限量只有2021杯。

提供免費珍奶門市有基隆百福、台北天成、信義威秀、南港環球、中和環球、美麗華、汐止建成、八德廣福、中壢南園、內壢莊敬、新竹巨城、竹北文興、竹北三民、新竹站前、智能莊敬、新竹忠孝、新竹食品、頭份中正、台中廣三、台中秀泰、高雄小港、高雄裕誠、高雄岡山、高雄楠梓德賢、高雄文橫、高雄SOGO等門市。

▲日出茶太元旦送2021杯珍奶。（圖／日出茶太提供）

全聯

全聯今日推出「1元熱美式優惠」，上午9時開始只要在設有OFF COFFEE的門市就可用1元喝到熱美式，各店限量110杯，要搶要快。

春陽茶事

春陽茶事1/1～2推出指定飲品「大杯只要半價」優惠，今日為梅子綠茶、明（2）日為春陽烏龍，期間限定只要用半價就能喝到，每人限購1杯，來電自取、外送和第三方外送平台不適用。

▲春陽茶事連3天指定飲品大杯只要半價。（圖／春陽茶事提供）



Mr.Wish

Mr.Wish也於1/1～2推出「第2杯半價」活動，期間只要至門市任選「橙果巧克力」、「香濃巧克力」享第2杯半價優惠。

拾覺細做輕飲

拾覺於1/1～3推出「買1送1」優惠，凡購買巨無霸多多系列即可免費喝1杯凍頂烏龍茶。

星巴克

1/3之前於星巴克單筆選購飲料、糕點折扣後滿350元，即可獲贈飲料好友分享券一張，憑此券至全台星巴克門市購買2杯容量／冰熱／口味皆相同的飲品，其中一杯由星巴克招待，每券限使用一次，使用期限至1/5，飲料需當場一次領取。

麥當勞

麥當勞1/1～3在國道免收費時段（每日凌晨00：00～05：00），提供「為你加油免費咖啡招待券」，只要在活動期間內於麥當勞得來速出示麥當勞報報APP新訊通知畫面，即可免費兌換55元熱特選黑咖啡一杯。