LIVE／台灣鎖國第一天　蔡英文發表元旦新年談話

記者陶本和／台北報導

疫情指揮中心日前宣布，110年元旦起，禁止居留證外籍人士入境一個月，而此舉也被外界視為「鎖國」。而在所謂鎖國的第一天上午8時30分，總統蔡英文將在總統府內敞廳發表新年談話，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



2020年初，適逢總統選舉的激戰階段，沒想到1月2日一架載有參謀總長沈一鳴在內的黑鷹直升機墜毀，導致8位將士殉職；當時，這讓蔡英文的心思，幾乎從選舉中被抽離，她多半只關心將士、家屬的後續的處理工作，甚至是該如何讓國人更重視國軍。

接著，儘管蔡英文以史上最高得票817萬票順利連任，但很快的，蔡政府迎來一場前所未有的疫情大戰。衛福部長陳時中在農曆年間，每天都召開記者會，向國人闡述防疫作為；同時，接連迎接武漢包機返台等艱難戰役，讓他被封為「鐵人部長」，聲勢也隨之水漲船高。

2020年全球備受疫情肆虐，時代雜誌更以一個大叉叉，來形容2020年是糟糕透頂的一年。不過，蔡英文政府的防疫工作卻備受國際肯定，在府方國安系統方面，時任副總統陳建仁多次參與國際視訊會議，分享台灣成功防疫經驗，而外交部長吳釗燮也多次透過外交系統，傳達所謂「Taiwan can help」理念，讓世界看見台灣。

在行政系統方面，院長蘇貞昌領導的團隊每天都站在火線，時任行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津，以及現任政委唐鳳等人，快速建立起一天2000萬片口罩的產能、口罩實名制、APP口罩地圖，以及疫情趨緩之後，成功推動三倍券以振興國內經濟。

到了下半年，蔡英文政府為打開台灣在國際經貿談判的大門，排除把長年難以跨越的障礙，而宣告開放美國萊豬。但是，這也掀起在野黨強力的反彈，朝野一路大戰到年底，日前才在立法院通過9項行政命令。

蔡英文揮別2020年，在2021年的第一天，上午8時30分她將在總統府內發表「新年談話」。據悉，由於2020年尾聲，已經清理完「萊豬」的戰場，她的談話中，預計著眼於未來，如何更進一步啟動國際經貿談判，以及如何因應美國新任總統拜登的新團隊；由於台灣在2020年經濟表現已經寫下好成績，她勢必要說明，在未來新的一年中，她要如何帶領台灣再創佳績。