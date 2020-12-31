黎智英保釋一周又被收押！港律政司：國安法不適用「無罪推定」

▲黎智英遭到收押。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英23日獲准保釋後，香港律政司不服提起上訴，強調處理「香港國安法」的保釋申請時，「無罪推定」原則並不適用。香港終審法院31日審理此案，3位法官批出上訴許可，黎智英必須還押候訊，待明年2月1日處理正式上訴。

黎智英先後被控「欺詐」「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，遭法院收押20天，23日終於獲准以一千萬港元交保，於深夜離開警局。

不過，香港律政司對於黎智英獲准保釋的決定感到不服，向香港終審法院提出上訴，並強調一般刑事罪行中法庭維持「無罪假定」（無罪推定）法律原則，故被起訴後被告有保釋權利，但「香港國安法」並非在同一個法律體系下產生，條文中也沒有「無罪假定」，因此法庭考慮保釋條件時不能跟一般刑事案件相提並論。

香港終審法院31日審理此案，認為該議題涉及重大公眾利益，具有可爭議之處，3名法官決定批出上訴許可，並排期於明年2月1日處理正式上訴，期間黎智英必須還押候訊。

值得注意的是，黎智英23日獲保釋後，大陸官媒《人民日報》曾刊登一篇題為「批准黎智英保釋對香港法治傷害太深」的文章，並於文內質疑，「黎智英身負重罪，倘若藉此逃遁或在保釋期間繼續禍亂香港，誰來負責？」

▼黎智英12月23日獲准保釋，以一千萬港元交保，深夜離開警局。

