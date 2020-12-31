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霸王寒流入侵！跨年前一天「急凍」6°C　全台31人猝死

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲強烈寒流襲台，民眾紛紛穿起冬衣保暖。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

霸王級寒流入侵，全台氣溫一夜驟降15度，昨日（30日）一整天全台共計31人猝死，但都無法確定死因是否和天冷有關。總計台北市10人、新北市6人、桃園市4人、新竹縣1人、苗栗縣1人、彰化縣2人、雲林縣2人、台南市1人、高雄市3人、台東縣1人。對此，中醫師陳家駒特別提醒心血管高危險族群、呼吸道過敏患者一定要當心劇烈溫差變化，以防疾病惡化。

台北市消防局表示，30日凌晨到31日晚間11時許，內科OHCA（到院前心肺功能停止）人數11人，其中8人明顯死亡不送醫，剩下3人有1人還在搶救中、另外2人急救無效宣告不治。北消強調，個案並非天冷造成，死亡人數僅供參考。

新北市消防局表示，30日凌晨到晚間10時許，有6人（2男4女）到院前失去呼吸心跳，分別在板橋、三重、蘆洲、永和及中和，年紀超過70歲的有4人，皆以「內科急病」之理由送醫，但完全無法確定是否跟低溫有關。

桃園市30日共有4起OHCA案件，年紀都在50歲以上，但不確定是否與低溫有關。

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

新竹縣消防局表示，有關30日OHCA案件為竹北地區陳姓男子約60歲，由患者弟弟報案，表示患者無生命徵象，本局指揮中心執勤員護士給與線上指導CPR，豐田91到達現場後，或者明顯死亡呈現屍僵狀態，並未送醫。

苗栗縣消防局說，約中午左右竹南鎮有1名民眾在家OHCA，家屬放棄急救，但救護人員表示不確定是否為天冷所影響。

彰化縣30日共有2人猝死，其中1名為員林市67歲男子，凌晨3點被發現躺在床上人已經無呼吸心跳；另一名住二林鎮81歲阿嬤，下午3時許送醫不治，消防局提醒民眾務必要注意保暖，至於是否因天冷造成死亡，仍需進一步調查釐清。

雲林縣消防局30日接獲2件非創傷性、内科無呼吸、心跳急救案，15時16分獲報莿桐鄉85歲男子，救護人員到場，因家屬放棄急救並未送醫；16時18分古坑鄉71歲邱姓男子送醫搶救後仍宣告不治。

台南市消防局指出，30日發生一起急病OHCA案件，但無法確認是否與氣溫降低相關。

高雄市消防局統計，30日凌晨到晚間10時40分，共有3起急病OHCA案件，但無法確認是否與氣溫降低相關。

台東縣消防局指出，30日發生一件OHCA案件，一名年約8旬老翁，清晨6點半被妻子發現躺在床上，動也不動，身體已明顯冰冷，緊急送往台東關山慈濟醫院搶救後仍回天乏術。

醫揭「3部位保暖」是關鍵

中醫師陳家駒指出，像是晨間起床時，因冬天被窩裡溫度較高，加上身體尚未活動無法快速適應溫度，導致一下床便容易感受極大的溫差，也是心血管高危險族群、呼吸道過敏患者最需要注意的時刻。

身體的部分，陳家駒提到，由於頭頸部對於溫度的敏感性極高，同時也有許多重要血管供應腦部，因此一定要盡可能注重頭、頸、面保暖性，至於四肢末梢若保暖不足，皮膚長時間感受到低溫，便會使周邊血管收縮，手腳會持續感覺冰冷。醫師特別提醒，高血壓族群末梢循環若不好，影響血壓的穩定性，恐會提升心血管疾病的風險。

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

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