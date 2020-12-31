陳時中夜訪街友關懷送暖　全台急凍…衛福部公布「防寒地圖」

▲衛福部長陳時中夜訪台北車站關懷街友。（圖／衛福部提供）



記者王致凱／綜合報導

霸王級寒流來襲，衛福部啟動遊民低溫關懷，衛福部長陳時中30日夜訪台北車站、艋舺公園，關懷街友並致贈暖暖包、口罩、酒精等物資，同時籲請地方政府加強低溫關懷。另外，衛福部發布「街友避寒地圖」，呼籲各地街友可至避寒處所休息。

▼衛福部發布街友防寒地圖。點擊看大圖。（圖／衛福部）



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12月30日起鋒面通過、寒流南下，各地氣溫將驟降達10度以下，預計12月31日和元旦將是這波寒流影響最明顯時候。衛福部長陳時中30日在相關人員陪同下，夜訪台北車站和艋舺公園，關懷遊民情況，並且提醒街友注意保暖。

衛福部表示，自24日起已經啟動遊民低溫關懷機制，請各地方政府結合民間社會福利團體，辦理街頭遊民關懷訪視，發放禦寒衣物、睡袋以及熱食，並安排有意願接受安置的遊民到收容機構或臨時避寒處所安置。另外，衛福部也首次發布全國避寒地圖，共計17縣市提供23處避寒處所，並有38處物資、熱食供應點。

衛福部表示，當中央氣象局發布10度以下低溫特報時，政府即會啟動關懷機制，由各地方政府結合民間團體、志工、社工人員及警力，加強對街頭遊民與弱勢民眾的關懷，包括電話問安、告知保暖禦寒資訊、發放物資、提供盥洗服務及臨時收容處所，對於無意願接受安置的遊民也會加強勸導入住安置所。

衛福部呼籲，寒流期間務必做好禦寒工作，並請社區民眾發揮守望相助精神，若在街頭發現遊民朋友，能協助通報各縣市政府社會局處，或是撥打衛福部1957福利諮詢專線。

另外，長者和心血管疾病患者在寒流期間應提高警覺，務必規律服藥、定期回診和定期測量血壓，同時注意個人保暖，尤其是頭部和四肢防寒，並且應使用帽子、圍巾防風。

►舒緩肌膚，刮鬍完也可用

▼陳時中向街友致贈防寒、防疫物資。（圖／衛福部提供）

