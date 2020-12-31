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影音平台的極致用戶體驗是如何造就的？

圖、文／Akamai提供

世界上有這樣一些公司，他們致力於將新聞報導、體育賽事、影視劇集等內容及時交付給自己的客戶，並通過各種技術手段持續優化整個流程中的所有體驗。

▲▼影音平台的極致用戶體驗是如何造就的？。（圖／業者提供）

世界上還有這樣的一家公司，名叫Akamai，借助自己在內容傳遞網路(CDN)領域多年積累的經驗，為上面這些媒體企業打造了完善的內容傳遞解決方案，幫助他們透過高品質的串流影音、直播影音提高觀眾滿意度，實現業務的數位轉型與革新。

這些公司與其觀眾分佈在全球不同地區，而Akamai則通過自己全球分佈的雲端平台，為他們提供始終如一的優質服務。

成功打造多個熱賣遊戲的Ubisoft　高清無碼大圖快速呈現

▲▼影音平台的極致用戶體驗是如何造就的？。（圖／業者提供）

刺客信條、孤島驚魂、幽靈行動、全境封鎖、彩虹六號……光是看到這些名字，想必很多熱愛遊戲的玩家已經抑制不住地開始腎上腺素飆升。這些都是Ubisoft的作品。

成功打造出很多系列大作的Ubisoft，每當新作問世老玩家自然是毫不猶豫先買再說。然而如何吸引不瞭解前作的新玩家？Ubisoft將自己的官網作為與潛在玩家的第一個接觸點，希望透過網站提供有吸引力的沉浸式體驗，透過精美的遊戲截圖和其他資源來吸引新玩家“入坑”。

遊戲截圖一定要高清、高畫質。目前Ubisoft官網已經包含超過500張高清大圖，每月獨立瀏覽數高達170萬，這些訪客使用了各類設備（移動裝置居多），如何保持網站在各種裝置都能有高品質呈現？

Ubisoft的網站團隊原本使用人工作業為主的繁瑣流程，針對不同場景進行圖片優化；但整個流程不僅佔用了整個團隊30%的工作時間，還經常容易出現疏漏，很難及時滿足發佈上線的需求。經過評估，Ubisoft選擇了 Akamai Image Manager 解決方案，從此圖片的優化工作不但可以自動完成，Ubisoft官網所用的 Akamai 內容傳遞服務可以跨格式支援整合，共同塑造更加統一的內容發佈和瀏覽體驗。

採用該解決方案後，網站團隊針對不同場景重複優化圖片所需的時間減少了20%，與圖片優化和網站性能有關的問題也大幅減少。

數位體育媒體行業領先者DAZN集團　業務安全順利轉型

▲▼影音平台的極致用戶體驗是如何造就的？。（圖／業者提供）

DAZN 集團是全球數位體育媒體的行業領導者，也是全球發展最快的體育媒體公司之一。該集團總部位於英國，在30多個國家／地區擁有近3,000名員工，業務涉及從廣播規劃和製作到數位內容分發(Content Delivery)和商業化等各方面。

隨著業務陸續擴張，為滿足不同國家和地區的資訊安全合乎要求，並保護自己的業務、資料和客戶，DAZN集團已經在端點防病毒和基於網路的安全方面進行了大量投資。然而有些使用者並沒有在自己的設備上運行防毒軟體，導致安全風險增加。同時，隨著網路犯罪分子越來越複雜，儘管現有安全措施阻止了許多威脅，但仍有一些漏網之魚，需要付出更大努力來彌補。

對此，DAZN選擇了Akamai Enterprise Threat Protector來監控和阻止惡意DNS請求。在這套解決方案中，Akamai基於遍佈全球的網路IP和DNS流量，試圖為DAZN提供了高品質的威脅情報，能幫助他們檢測到主動威脅，並最大程度降低誤報的可能。

除了Enterprise Threat Protector提供的即時威脅情報，DAZN的安全團隊還可以快速、輕鬆地整合來自其他來源的威脅情報，進而在幾分鐘內利用現有資源有效阻止DAZN全球網路中的威脅。他們甚至在Enterprise Threat Protector的説明下發現了自己網路中已經有系統被駭客“徵用”來挖掘加密貨幣！

致力於“花絮”的 AfterBuzz TV　IP衍生內容其實也精彩

▲▼影音平台的極致用戶體驗是如何造就的？。（圖／業者提供）

AfterBuzz TV是全球最大的數位廣播網路之一，致力於為流行的電視節目製作“花絮”。當粉絲觀看喜歡的劇集時，可以通過AfterBuzz TV觀看和聽到專家主持人的劇情講解，甚至有時候還會包含劇集演員和工作人員的採訪。

受到熱烈歡迎的AfterBuzz TV，目前每週以影音和音訊形式製作時長約200小時的節目，在120多個國家/地區播出，每年下載量高達10億次。由於這是一個完全存在於網路的廣播平台，不涉及任何傳統的媒體管道，這對他們的網站基礎架構造成了不小的挑戰。

更大的困難在於，由於業務的特殊性，用戶不僅會使用電腦、電視、手機等設備訪問他們的服務，很多時候甚至會使用車載設備、智慧音箱等瀏覽網站，因此如何針對不同使用場景優化內容，並快速流暢地傳送到不同平台，成了 AfterBuzz TV最大的困擾。

AfterBuzz TV選擇了Akamai提供的解決方案，借助Akamai Adaptive Media Delivery和Adaptive Media Player產品，將高品質內容以安全、可擴展的方式傳送給位於不同位置，使用不同平台的客戶；同時通過Akamai Media Analytics服務對線上內容的性能、品質體驗、受眾行為等指標進行即時分析，並為業務的進一步發展提供決策支援。

時至今日，消費者希望在任何螢幕上獲得完美觀看體驗，並流暢瀏覽高解析度視頻內容。對企業來說，OTT視頻、軟體更新、遊戲、社交媒體、新聞和其他內容的傳送過程亦須無縫、快速、可擴展。Akamai媒體傳送解決方案可使使用者隨時隨地觀看頂級內容，無需創建昂貴的基礎架構，便可根據不同連接設備類型的增長和複雜性進行擴展，從而吸引了全球用户。

歡迎訪問Akamai官網www.akamai.com了解更多行業案例及資訊。 

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關鍵字：

Akamai影音平台串流數位

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