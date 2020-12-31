出社會後一年回家5次　女兒看媽媽煮菜「1變化」掉淚：真的老了

▲原PO過年回家時，發現媽媽的視力已經明顯退化。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

不少人出社會後就會離鄉打拚，若到遠些的城市，能回家陪家人的機會更是難能可貴。就有一位女網友近日表示，他這10年來都是每2至3個月回家一趟，每次都很期待吃到媽媽煮的飯，但這次回去看見料理中有螞蟻，才默默流淚感嘆「媽媽老了」。

原PO在Dcard發文表示，她老家在非常南部的地方，15歲時就離家到中部讀書，出社會至今10年過去了，每年都是相隔2至3個月回家一趟，每次都很期待吃到媽媽煮的菜。

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▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO表示，去年過年回家時，看見菜裡有螞蟻，媽媽回應「是喔我沒有看到，不然不要吃了」，她才意識到以前不用戴老花眼鏡的媽媽，現在已經注意不到細小的螞蟻，她邊挑出螞蟻邊掉淚，心想這麼多怎麼會沒看到。

原PO也說，從那次之後，每次回家都會陪媽媽一起煮菜，媽媽以為是因為她要學習好嫁人，「但我心裡只想著，我就想幫忙妳」。

文章一出，就引起不少離家打拚的人共鳴，紛紛留言表示「唉多陪陪家人吧！能陪的時間其實是比想像中還要少很多的」、「幫忙拔白頭髮的時候... 自己長大了卻看著父母老了真的很感慨，時間慢點好嗎」、「在宿舍前面，看著他們上車回家，發現阿爸的頭髮白了媽媽走路也略微緩慢的時候；看到幼稚園時跟他們的合照的時候；媽媽告訴我字不要寫太小她看不到的時候...」、「我也是15歲就離家唸書，每次回去都覺得媽媽的皺紋又多了....」。

▲▼文章引起不少網友共鳴。（圖／翻攝自Dcard）

