新北移工檢疫宿舍逾千人申請　「1人1室」以Line群組管理

▲新北市長侯友宜曾視察移工宿舍防疫措施。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

國際疫情持續延燒，新北市496移工防疫宿舍嚴格執行「獨棟建築、實施分流送餐、甲級廢棄物清運規劃及終期消毒」4項規範，由勞工局緊盯宿舍防疫SOP，確實核對移工入住資料，近日更成立居家檢疫關懷LINE群組，即時掌握入住移工最新狀況，聘請通譯志工協助關心移工需求。

勞工局說明，為解決找不到移工檢疫處所即需暫緩引進移工的困境，本局結合觀光旅遊局及環保局，全台首創主動輔導停業飯店轉型，成為符合新北防疫標準的移工防疫宿舍，提供1人1室單獨房間、網路，規範獨棟建築、獨立廁所、盥洗室及空調設備，出入口應設有24小時門禁、安全監控設備管制及管理人員駐守。

由於移工大多不諳中英文，在14天的居家檢疫期間，勞工局安排熟稔其母語的通譯人員進行電話關懷，確保住宿、膳食、健康狀況無虞，以及掌控其行蹤等，都是預防疫情延燒境內的重要環節，為了避免成為防疫破口，工作人員絲毫不敢懈怠。

勞工局長陳瑞嘉表示，如何讓把移工防疫工作細緻化，絕對是防疫的關鍵。目前符合「新北市產業類新引進移工入境居家檢疫場所設施措施標準」的移工防疫宿舍共有5間，位於泰山、中和、淡水區，目前累計已逾千人申請入住，因此做好後續的防疫管理非常重要。

勞工局與防疫宿舍的管理團隊、新北市就業服務商業同業公會日前已成立關懷LINE群，包含三餐菜色、更換房間，甚至身體不適狀況需就醫等需求，就算是假日，都得在群組即時回報，確保第一時間掌握狀況。此外，勞工局也會不定期會進行抽查，確保宿舍落實清潔消毒作業。

自12月7日起，勞工局針對完成居家簡疫的產業引進移工入境，已啟動「自主健康管理措施」的入廠輔導。

勞工局表示，要求雇主落實「14(檢疫)+7(自主健康管理)」、自主健康管理期間，移工宿舍應採取分隔管理，盡量1人1室，劃分不同的盥洗及用餐時段，及隨時保持1.5公尺社交距離並配戴口罩，並同時落實消毒作業，避免日常接觸而造成疫病擴散的風險。已有不少雇主及仲介特地規劃單一樓面房間供自主健康管理的移工使用，甚至在這7天內不安排勞務，以減少接觸人群機會，並積極配合勞工局宣導。

勞工局強調，為避免產生防疫破口、維護國人與移工健康，加強規劃移工檢疫、自主健康管理期間的「生活管理措施」，就能減少疫病傳染途逕，也希望能避免在移工自主管理期外出聚餐所造成的感染風險及恐慌。

▲新北市移工檢疫宿舍line通報群組。（圖／勞工局提供）