女兒開心拆倉鼠扭蛋　下秒反爆哭！「怕它寂寞」淚眼求爸：放回去

記者施怡妏／綜合報導

小孩子的可愛行為常會逗得大人哭笑不得，一名爸比表示，跟女兒在超商隨手轉了一個倉鼠的扭蛋，很開心得拆開之後，下一秒女兒就哭了，因為想到手上的倉鼠，要跟扭蛋機裡的倉鼠朋友分開，內心一定會很寂寞，哭著堅持要把拔把扭蛋放回去，看著女兒淚眼汪汪，「我們身為父母，真是既心疼又驕傲」。

該名爸比在臉書「爆怨公社」發文，帶著兩歲的女兒在超商扭蛋，上一秒還很開心得拆扭蛋，下一秒就哭了，蹲下來要把扭蛋放回去機器裡，女兒紅著眼眶，用哭泣的聲音對他說，「它（倉鼠）晚上沒有朋友，一個人會很寂寞」，堅持要把拔把倉鼠放回去扭蛋機裡。

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▲女兒怕倉鼠寂寞，淚眼求爸把倉鼠放回去。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後把拔帶著女兒去找店員，還請店員務必好好照顧放回去的倉鼠，離開超商前，女兒還用奶音說著「小倉鼠掰掰~」直到晚上回到家，女兒還是很擔心倉鼠，爸拔還假裝打電話給倉鼠，「叮嚀倉鼠要好好過它的倉鼠新人生」。

看到女兒哭紅了眼，他感到心疼又很驕傲，「女兒才2歲8個月，未滿三歲，卻自發地認為倉鼠要跟朋友在一起才是最好的，即使很愛倉鼠，仍然願意哭著送倉鼠回到扭蛋機器裡，我們身為父母，真是既心疼又驕傲」。最後，把拔還是把倉鼠帶回家送給女兒，「就像所有美麗的童話故事一樣，黃色倉鼠和小愛從此過著幸福快樂的日子」。

▲爸爸最後還是把倉鼠扭蛋帶回家。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文一出後，引起許多網友回應，要原PO把全部的扭蛋帶回家，「應該多扭幾顆就有朋友了」、「真善良的孩子，把拔獎勵她把全部的倉鼠帶回家吧」、「把朋友全部轉出來回家團圓」。也有不少人被原PO女兒的可愛模樣萌到，「我願意等她長大成人」、「應該有人準備卡位叫岳父了」、「妹妹超Q的啦」。