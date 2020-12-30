出現禦寒新霸主！他好奇「極度乾燥怎下神壇？」　網曝真心話

▲英國品牌Superdry。（圖／翻攝自官網）

記者周亭瑋／綜合報導

許多明星熱愛的英國潮牌Superdry（極度乾燥）近年陸續撤櫃，就有網友發現，今年衝鋒衣成為街頭潮人新寵，完全取代Superdry的霸主地位，這讓他不禁好奇，曾紅極一時的品牌，是怎麼過氣的？

男網友在PTT直呼，「潮牌界最潮品牌Superdry，肥宅我當年躬逢其盛，剛進台灣時，是沒有打折、照原價賣的，去年周年慶有看到，2件5折還是3件4折，有點忘了，今年周年慶好像就沒看到了；取而代之的，是我老婆郭雪芙代言的衝鋒衣。」

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面對潮牌外套神壇易主，他忍不住求問，「極度乾燥是怎麼變成極度過氣的？印象中是有人穿著去爬武嶺，差點凍死的那一年開始。」

▲ONE BOY衝鋒衣。（圖／記者陳家豪攝）

對此，鄉民們直言，「不是過氣問題，擴張太快，沒有長遠的打算」、「這牌子也撤出中國一段時間了」、「打折賣得還比英國貴阿」、「就有人白癡穿上山差點冷死，讓這牌子崩盤，加上價格也不知道在貴幾點的，還不保暖」、「太重，比其他防風外套重很多」、「8+9弄臭了」、「logo醜得要死」、「這牌子很神奇，款式做的很吃身材，但穿起來卻顯不出好身材」、「屁孩最愛，極度撞衫」。

事實上，之前就有眼尖民眾發現，Superdry台北西門店、101店等門市都相繼消失，連遠百信義A13門市也於上個月撤櫃，退出台灣的消息甚囂塵上；不過，後來另有消息指出，Superdry將由代理商星裕國際接手，並於明年回歸。

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