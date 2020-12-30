搞軌怪客「愛聽碎石聲」　5列車輾過水泥塊故障…檢起訴重刑



▲羅姓男子因愛聽碎石聲，一連5次在鐵路放置水泥塊。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名24歲的羅姓男子，因喜歡聽石頭碎裂的聲音，竟從11月起一連5次在鐵道放置水泥線槽蓋，導致4輛列車因此故障，甚至造成班次延誤，直到第5次放置時才被抓包。新竹地檢署30日依刑法第184條第1項「損壞鐵軌致生火車往來安全」罪嫌提起公訴，認為羅姓男子行為除了讓行駛的火車陷入危險外，也嚴重威脅民眾搭乘大眾運輸交通工具的安全，建請法院依法從重量刑。

羅姓男子因喜歡聽石頭碎裂的聲音，11月間4次在鐵軌上放置水泥線槽蓋，多台列車因煞車不及而輾過，導致故障、班次延誤，台鐵驚覺有人「搞軌」發動人員排班「揪鬼」，果然在12月2日晚間再次發現羅男出現「搞軌」，遭列車長通報附近埋伏警力攔查，才將羅男拘提到案。

▲▼羅男落網後，表示自己因為「喜歡聽石頭碎掉的聲音」，才會在鐵軌放水泥纜線槽蓋。

羅男落網後，表示自己因為「喜歡聽石頭碎掉的聲音」，才會在鐵軌放水泥纜線槽蓋，而他放置的水泥纜線槽蓋一個就有20多公斤重，是直接從現場就近搬來的，新竹地檢署30日依刑法第184條第1項「損壞鐵軌致生火車往來安全」罪嫌提起公訴，認為羅姓男子行為除了讓行駛的火車陷入危險外，也嚴重威脅民眾搭乘大眾運輸交通工具的安全，建請法院依法從重量刑。

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