面試沒他竟錄取？亞洲大學經管系博士班招生...遭疑「黑箱作業」

▲亞洲大學經營管理系博士班招生疑爆發黑箱作業。（圖／亞洲大學官網）

記者鄧木卿／台中報導

台中市私立亞洲大學110學年度經營管理系博士班招生爆發黑箱疑雲，一名未到校參加面試的考生竟然能錄取，事後得知原來是利用視訊面試，被踢爆不公平，校方目前正在開會研議如何處理後續，一名國立大學教授表示，如果考生事前有提出能被校方接受的請假理由，是可以視訊代替，如果沒事先請假，可能代表這人身份特殊。

亞大經營管理學系企業經濟與策略博士班預計招收8名學生，校方在11月23日通知並公告24名考生參加11月28日的面試，12月4日上網公告錄取名單，不料卻傳出其中一名錄取者，竟然沒有在24個面試名單中，而且連備審資料和面試成績都有，被外界批評招生過程黑箱作業。

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一名國立大學教授表示，如果考生無法在被通知的時間到場面試，若能提出被校方接受的請假理由，是可以延至當天最後一個人面試，甚至也可以視訊面試，至於是否涉及面試題目外洩問題，他認為不會，因為面試老師都不會知道對方問題。

這名教授還說，現在碩博士班招生都很困難，私校面對招生壓力，學校董事會比較會採取更彈性作法，不過，也有可能這名錄取者身份特殊，有非讓他錄取不可的理由。

亞大招生處表示，校內目前正在開會研議如何處理後續。

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