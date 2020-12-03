不只有藍眼淚　亞大研發馬祖伴手禮帶動「戰地經濟」

▲亞大產學長林田富（右4）和連江縣產發處長王建華（右5）簽署合作備忘錄。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

馬祖除了迷人的藍眼淚天然奇景、戰地風光之外，如今又推出利用原生物種製作的伴手禮，亞洲大學針對當地特產淡菜、豆梨和金銀花，研發出調理包、保養品等，校方和連江縣政府3日簽署合作備忘錄，希望透過技術轉移，帶動馬祖在地經濟。

亞洲大學產學長林田富表示，馬祖除了戰地風光之外，當地原生物種豐富，例如金銀花、淡菜、豆梨等，校方的產學團隊因此研發出食品和保養品，包括馬祖珍粥到、淡菜調理包和精華液、乳液等，希望讓更多人分享研發成果，也能促進當地產業發展和觀光。

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連江縣政府產業發展處長王建華表示，馬祖不僅具有閩東聚落文化、藍眼淚等美景，還有高梁好酒，如今又多了一項美食，以淡菜為例，只有馬祖特有的環境和氣候才能種得出來，因此推出淡菜調理包，希望讓來馬祖觀光的民眾，除了帶酒之外，多了新選擇。

王說，馬祖不只和亞洲大學合作，也和海洋大學一起推動觀光，以藍眼淚為例，往年最佳觀賞天然奇景的季節是4至6月，如今整年都看得到，希望能吸引更多觀光人潮。

亞大研發團隊表示，豆梨和金銀花都有抗氧化、抗發炎效果，淡菜具有高蛋白、低脂肪，能有效預防三高文明病，希望透過技術移轉給連江縣政府，支持當地產業，促進經濟發展。

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