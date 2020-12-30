56K老公月給3萬家用！妻氣炸「留2.6萬去亂搞？」　網風向一面倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

「一定是心裡有鬼！」一名人妻氣憤表示，老公每個月薪水5萬6000元，卻只給她3萬塊的家用錢，讓她不禁懷疑，是否背後有鬼，於是直接向對方攤牌理論，結果反被老公罵，「瘋婆子胡思亂想。」對此，網友看法一面倒，甚至有人感嘆，男方值得更好的。

女網友在「靠北老公2.0」提到，她在結婚前就曾問過先生收入多少，然而對方一直不肯透露確切數字，儘管結髮為夫妻，老公依舊守口如瓶，只說每個月給她3萬家用。

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日前，人妻終於找到對方的薪轉存簿，而上面的數字讓她忍不住動怒，「每月薪水有5萬6卻只給我3萬，居心叵測，居心可議。每月留2.6萬在身邊，就是要有錢去搞怪、去花天酒地，要求你只留1萬生活費，居然罵我瘋婆子，罵我有產後憂鬱症胡思亂想。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

最後，她不禁吐槽，「瓜田李下，避嫌懂不懂，你結婚了本來就不該留這麼多錢在身邊，多餘的錢是要拿來養家的，而不是給你個人花天酒地的。」

看完人妻的抱怨，網友們一面倒不認同，紛紛表示「不知足的女人」、「3萬家用妳有幫他存起來？妳省吃儉用？剩餘的會存起來等需要時應急？還是他給妳多少妳花多少？那他沒多交給妳絕對是正確的」、「建議妳找個收入30萬的，那妳就會有15萬家用了，只是會擔心人家不要妳」、「願意按時給家用的男人總是遇到這種控制狂」、「開車消耗的費用就不少了」、「給3萬已經很好了吧！妳自己去外面上班的薪水，還不曉得有沒有3萬」。

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