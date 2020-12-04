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媽媽好心澆水「聖誕樹」一秒凋謝！兒子爆哭　百人大驚：這童年耶

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▲▼媽媽好心澆水「聖誕樹」一秒凋謝！兒子爆哭　百人大驚：這童年耶。（圖／爆廢公社）

▲「聖誕紙樹」結晶盛開（左），不料原PO一加水，結晶迅速凋謝（右）。（圖／爆廢公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

一名媽媽在臉書發文表示，家中兒女收到親戚買來的「紙樹」，晚上種完後非常興奮，好不容易才答應上床睡覺。隔天一早，紙樹如期盛開，孩子開心得不得了。不過，她看小盤子沒水了，好心加水下去，怎料2棵紙樹上的結晶竟迅速凋謝，讓兒子當場哭了出來。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，表弟2日買了「紙樹」來給孩子當禮物，老公和孩子拆開種植後，她叮嚀兒女乖乖去睡覺，隔天起來就能看到紙樹開花。一對兒女不疑有他，早上起床果真看到盛開的紙樹，「哇！真的好可愛好像雪花哦！」

不過，原PO求好心切，眼尖發現紙樹下的小盤子沒水了，立刻幫忙加水，怎料結晶猶如雪花般一片一片掉落，「接著就看到我兒子爆哭…媽媽真的不是故意的，老公說此水非彼水…」

許多網友看完紛紛留言，「不可以加普通的水啦」、「我是你兒子會超生氣」、「可以跟孩子說天氣太冷，樹葉掉光了」、「一包才10元，媽媽再去買吧」、「為什麼要毀了孩子的童年」、「小時候玩過，覺得很神奇」、「我每年都買很多，光南買過最便宜5$」、「好懷念」。

原PO無奈地說，表弟買來時還問「小時候有沒有玩過」，她一秒回答「這童年回憶耶誰沒玩過」，其實沒玩過的就是她本人，這次算是上了一課。

紙樹為何會開花？又為何不能加純水？主要是紙樹浸泡磷酸一鉀液體後，水溶液藉由「毛細現象」（Capillarity）在紙樹中快速上升，直達整棵樹，之後隨著樹枝末端水溶液蒸發，液體中的晶體被留下，又持續累積在末端，聖誕樹就會結晶「開花」。

簡單來說，其實是利用溶解度特性原理；當飽和溶液的水分慢慢減少，溶液中物質的量自然超過溶解量，多出來的物體就會形成晶體析出。

至於紙樹內附的神秘透明液體，其實是磷酸二氫鉀水溶液，也就是市面上俗稱的「磷酸一鉀」，一般用於農業化學肥料，具有良好水溶性，可直接噴灑在土壤或葉片上。

▲▼媽媽好心澆水「聖誕樹」一秒凋謝！兒子爆哭　百人大驚：這童年耶。（圖／爆廢公社）

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