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法鼓山大悲心水陸法會採「實名制」　海外同步線上祈福共修

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▲法鼓山大悲心水陸法會採「實名制」 海外同步線上祈福共修。（圖／法鼓山提供）

▲法鼓山大悲心水陸法會採「實名制」，海外同步線上祈福共修。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年法鼓山大悲心水陸法會11月21日至11月28日共8天，將首度採用「實名制」，配合防疫及健康守護，水陸法會僅於臺灣各地分院（會）受理報名，報到時須提供身分證明；法鼓山建議想參加的海外民眾，或是年長、有慢性及免疫系統疾病等抵抗力較弱者，可以在家或到鄰近的分寺院，參加線上同步共修。

法鼓山表示，本屆大悲心水陸法會採先填表後報名的方式。10月10上午9時起，開放線上申請；10月24日至11月8日至受理窗口取得報到單後，方為完成報名。法鼓山特別提醒，法會期間各壇場均不開放隨喜參加，並暫停園區參訪；法會進行時須全程配戴口罩。

▲法鼓山大悲心水陸法會採「實名制」 海外同步線上祈福共修。（圖／法鼓山提供）

▲法鼓山自2007年起舉辦的大悲心水陸法會，歷年均有數萬善信參與。

法鼓山指出，自2007年起舉辦的大悲心水陸法會，已是信眾年度進修盛事，歷年均有數萬善信參與。同時為順應時代需求、回歸佛法教義，法鼓山在水陸法會中，也漸次推展雲端祈福、數位牌位、線上直播、分處共修、送聖動畫等，為流傳千載的佛事，導入現今漢傳佛教所重視的教育、環保、禪修、藝術等精神文化。

大悲心水陸法會設有總壇、大壇、禪壇、楞嚴壇、祈願壇、地藏壇、藥師壇、淨土壇、華嚴壇、法華壇、萬行壇，海內外則約有50處分院(會)，將同步舉辦網路共修。法鼓山祈請海內外信眾配合所在地區防疫準則，選擇適合的共修方式，一同以8天7夜的精進修行，為人間祈福、為眾生祝禱。相關報名規範及步驟，請詳閱大悲心水陸法會網頁：https://shuilu.ddm.org.tw/

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▲法鼓山大悲心水陸法會採「實名制」 海外同步線上祈福共修。（圖／法鼓山提供）

▲法鼓山水陸法會數位牌位。

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