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15名保鑣沒用！墨西哥前州長「餐廳廁所」遭暗殺　場外爆槍戰

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▲▼墨西哥西部哈利斯科州（Jalisco）前州長桑多瓦爾（Aristóteles Sandoval）。（圖／翻攝自Facebook／Aristóteles Sandoval）

▲哈利斯科州前州長桑多瓦爾。（圖／翻攝自Facebook／Aristóteles Sandoval）

記者張方瑀／編譯

墨西哥暴力黑幫猖獗，就連國家官員都不放在眼裡，日前更有一名前州長在15名保鑣的陪同下到餐廳吃飯，結果還是在單獨如廁時遭槍擊，同時餐廳外也有多名槍手伏擊，導致這名前州長死亡，還有一名保鑣重傷。警方表示，這次暗殺的目的應是要警告現任州長，不要再掃蕩當地毒梟集團。

根據《衛報》報導，墨西哥西部哈利斯科州（Jalisco）前州長桑多瓦爾（Aristóteles Sandoval）18日在15名保鑣的陪同下，前往度假勝地巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）的一間餐廳吃飯，沒想到就在他單獨進廁所時，遭人從背部開槍射殺，就連在廁所外的兩名保鑣也來不及反應。

桑多瓦爾當下沒有立刻死亡，但在多名保鑣試圖將他帶離餐廳時，發現街道上還有多名槍手伏擊；最後桑多瓦爾緊急送醫後仍宣告不治，還有一名保鑣重傷。該州檢察長索利斯（Gerardo Octavio Solis）表示，餐廳在案發後竟立刻清理現場，包含血跡、指紋跟監視器畫面在內的證據都被清得一乾二淨，目前已鎖定8至10名嫌疑犯。

儘管墨西哥暴力暗殺事件頻傳，但鮮有州長級的官員遭到殺害，許多人將矛頭指向新崛起的「哈里斯科新世代集團」（Jalisco New Generation）毒梟集團，其目的就是為了警告現任州長阿爾法羅（Enrique Alfaro），停止繼續掃蕩在該州的幫派。


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