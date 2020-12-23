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萬華鏘男...持槍射救護車　住處落網辯：喜宴喝醉「全忘了」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區在20日晚上發生救護車遭空氣槍攻擊事件，警方循線追查，發現1名黑衣男子疑似喝酒醉，步履蹣跚跑到救護車旁，掏出槍枝朝救護車開1槍，並留下約1公分的BB彈孔，警方最後在隔天上門逮人，男子才坦承當天參加喜宴喝醉了，「完全忘了有這回事」。

警方調查，20日晚上9時許，1台救護車遭人持槍射擊，車上還留有1公分的小孔，鑑識人員到場後發現是BB彈所為，隨即調閱監視器，並鎖定36歲的柯姓男子涉嫌重大。

▲▼男子喝喜酒醉了，竟不顧朋友勸阻持槍攻擊救護車，警方隔天隨即逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子喝喜酒醉了，竟不顧朋友勸阻持槍攻擊救護車，警方隔天隨即逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面拍下，柯姓男子步履蹣跚的走在艋舺大道附近，並直接掏出空氣槍枝朝救護車射擊，旁邊友人在場隨即上前阻止，並與柯姓男子搭乘計程車離開現場逃逸。

警方在21日中午時分，前往柯男住處查獲作案用的槍枝，經鑑定槍枝雖未達殺傷力標準，但仍依妨害公務、恐嚇、毀損等罪嫌函送偵辦。

▲▼男子喝喜酒醉持槍攻擊救護車，造成救護車上留有彈孔，男子辯稱：喝太醉忘記了。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子喝喜酒醉持槍攻擊救護車，造成救護車上留有彈孔，男子辯稱：喝太醉忘記了。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時救護車在飯店門口，準備上飯店護送1名昏倒的民眾就醫，但男子因為喝醉，竟直接開槍朝救護車攻擊，最後才在朋友勸阻下搭車離開。

柯姓男子到案後辯稱，當天參加喜宴後離席，但因為喝太多酒醉，根本不知道離開後發生甚麼事情，警方也呼籲，飲酒盡興但適量即可，切勿過量導致脫序行為，造成遺憾。

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