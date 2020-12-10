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崴爺分享求職路程不設限　TYS陪伴青年發展職涯無限可能

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▲社會新鮮人在求職或是在職涯發展上有迷惘時，可透過TYS臺北青年職涯發展中心的專業諮詢，找出未來方向，KOL「「我是崴爺」也鼓勵年輕人勇於嘗試所有事情。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

從廣告公司到自創品牌，擁有眾多粉絲的知名KOL「我是崴爺」，其實在進入職場前，也碰到了許多社會新鮮人所面臨的問題，崴爺以過來人身分，鼓勵年輕人不要害怕失敗，應勇於嘗試所有事情。

▲▼ 崴爺分享求職路程不設限　TYS陪伴青年發展職涯無限可能 。（圖／記者陳家豪攝）

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▲知名KOL「我是崴爺」分享心路歷程。（圖／記者陳家豪攝）

臺北市政府勞動局局長陳信瑜表示，近年來全國青年失業率攀升，且較整體失業率為高，發現青年失業者尋職過程中所遭遇的困難主要是源於「對就業市場不熟悉」及「就業準備不足、技術不合」等因素，導致缺乏就業競爭力。

斜槓大叔崴爺也表示，「我覺得剛出社會時，碰到的最大問題是學校所學的知識、技能，有時候跟實際進入職場所需要的東西，好像有點落差。當初我遇到一個狀況，因為我沒有哥哥姐姐，然後爸媽也離畢業很久了，就覺得自己好像沒有一位前輩，可以詢問職場上的問題或是給我建議」。

年輕人在職涯發展上，如果身邊沒有人給予專業建議與支持，其實可以透過政府資源，來陪伴自己找出方向。斜槓大叔崴爺分享，「我覺得現在年輕人滿幸福的，因為他們獲取資訊的方式很便利，上網搜尋就能看到很多政府單位（如：TYS臺北青年職涯發展中心），提供畢業生、找工作的年輕人許多便利的服務」。

▲▼ 崴爺分享求職路程不設限　TYS陪伴青年發展職涯無限可能 。（圖／記者陳家豪攝）

▲TYS臺北青年職涯發展中心透過測驗評估、職涯諮詢，讓社會新鮮人更了解自己的職涯規劃。（圖／記者陳家豪攝）

陳信瑜說明，臺北青年職涯發展中心（Taipei Youth Salon，簡稱TYS）為臺北市專責成立服務29歲以下青年族群的單位，讓青年朋友增加競爭力、順利進入就業機構，TYS為青年提供一對一「職涯諮詢服務」，提供青年朋友們在城市中一個停頓的角落、思考的空間,為人生定錨找方向。

截至今年9月統計，在其服務的1,197位個案中，高達7成9的比例是透過職涯諮詢服務後，成功就業。其中諮詢時為待業狀態的523人，經諮詢服務後有6成7的個案（352人）成功就業；另外諮詢時為在職者有385人，經過諮詢服務後續留職場或轉換工作，有9成4的個案（365人）穩定就業。臺北青年職涯發展中心幫助待業青年找到方向成功就業，對於職場中有疑惑的工作者，給予職涯發展評估幫助他們穩定就業。

斜槓大叔崴爺補充說到，「像是我知道如果社會新鮮人對於寫履歷、面試有疑問的話，政府單位會提供職業諮詢員，給你專業的建議，也會舉辦許多免費的職場講座、創業講座，讓社會新鮮人能獲取更多想法，所以我覺得好好利用政府部門的資源，是很聰明的事情」。

▲▼ TYS臺北青年職涯發展中心　業配 。（圖／TYS臺北青年職涯發展中心提供）

▲▼TYS臺北青年職涯發展中心不定期舉辦講座與活動。（圖／TYS臺北青年職涯發展中心提供）

▲▼ TYS臺北青年職涯發展中心　業配 。（圖／TYS臺北青年職涯發展中心提供）

「TYS臺北青年職涯發展中心」提供測驗評估、職涯諮詢，也與多元企業合作，讓在學學生可以先進入企業實習，另外也提供舒適場地，讓年輕人有個優質的創業發想平台。

▲▼ 就業服務處業配 。（圖／TYS臺北青年職涯發展中心提供）

▲TYS擁有專業職涯評估團隊，提供青年停頓找方向（圖／TYS臺北青年職涯發展中心提供）

斜槓大叔崴爺說：「我覺得年輕人最大的本錢就是犯錯，像我自己在35歲以前，我想到什麼就去做，不排斥的事情我就去做，做了才會知道自己適不適合，做了才能累積經驗值，在嘗試的過程中，你才能越來越清楚自己喜歡什麼、適合什麼」。

▲▼ 崴爺分享求職路程不設限　TYS陪伴青年發展職涯無限可能 。（圖／記者陳家豪攝）

▲TYS臺北青年職涯發展中心提供優質的環境，青年專屬的服務平台。（圖／記者陳家豪攝）

崴爺以過來人身分，鼓勵社會新鮮人，不設限地勇敢嘗試所有事情，遇到徬徨時，也可以尋找專業單位協助，給自己一段時間「停頓找方向」。

►►點我去看「TYS臺北青年職涯發展中心」

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