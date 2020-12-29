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男大生朝3女同學「硫酸灌頭」！半張臉燒融冒煙　背景曝光

▲▼男大生上課突朝「同學淋硫酸」！2女瞬間冒煙 目擊者驚恐：眼睛都融了。（圖／翻攝自微博）

▲男大專生濃硫酸猛灌2女，被害者瘋狂尖叫「頭髮眼睛全燒了」。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸廣東石油化工學院28日發生攻擊傷人事件，一名23歲葉姓男學生在上化學課時，突然拿起濃硫酸直接往2名女同學頭上猛灌，導致被害人臉上直接冒煙「頭髮融掉，眼睛的膠（眼角膜）也融了」，甚至波及旁邊1名無辜學生。警方表示，葉男是由於感情問題，才向2名女同學潑硫酸，詳細情況還要調查。

綜合大陸媒體報導，葉姓男學生疑似與2名女同學有感情糾紛，28日下午2時40分左右上化學課時，突然拿起2罐濃硫酸往2位女學生頭上猛灌，痛得2名女學生瞬間瘋狂慘叫。葉男事後不但沒有逃跑，還淡定的站在原地說「我和她倆有矛盾，你們報警抓我吧」，隨即被周遭師生壓制，交由員警帶回警局偵辦。

▲▼男大生上課突朝「同學淋硫酸」！2女瞬間冒煙 目擊者驚恐：眼睛都融了。（圖／翻攝自微博）

▲目擊者說法。（圖／翻攝自微博）

其他同學事後打電話報警，除了遭攻擊的2名女學生外，一名坐在附近的女同學也遭波及，總共造成3人受傷送醫。目擊同學驚恐說，「一個半張臉都燒了，一個是臉和眼睛，眼睛都融了」、「女同學被澆到後，頭髮都融了，臉上全是直接冒煙，接著眼睛的膠都融掉了，一路尖叫，好恐怖，幸虧我坐得遠。」

警方調查，葉男為該校2018年的插班生（轉學生），平常性格較為孤僻，看不出會有犯罪衝動，犯後自稱與受害者有感情問題，詳細情況仍待進一步釐清，3名傷者目前仍在醫院治療，情況穩定均無生命危險。

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