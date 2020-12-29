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新北17區銀髮俱樂部超前部署　引進國際蒙特梭利失智症照護模式

▲新北銀髮俱樂部超前部署，引進蒙特梭利失智症照護模式。（圖／社會局提供）

▲新北銀髮俱樂部超前部署，引進蒙特梭利失智症照護模式。（圖／社會局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

加拿大、英國行之有年且大有成效的「認知悠能-蒙特梭利式失智症照顧模式」，擴大引入新北銀髮俱樂部，目前已有17區培訓中。新北市政府社會局長張錦麗29日表示，未來將由五股區、林口區、板橋區、樹林區及中和區等5地區銀髮俱樂部對其他據點進行輔導，超前部署，提供失智長者更完善、更高品質的照顧。

新北社會局去年首創「新北市銀色知悠生-蒙特梭利中心」，將蒙特梭利的理念運用於失智症長輩的照顧，今年則延續其理念，協助新北市各行政區銀髮俱樂部的培力，藉由課程推廣，幫助照顧人員了解如何面對失智症，理解其行為、記憶與大腦之間的關聯，並特別挑選新北市共5個行政區的銀髮俱樂部進行實地培力，為社區長者打造「準備好的環境」，以提升生活品質，增加獨立性、自主性，並賦予有意義的生活。

張錦麗表示，高齡促進認知優化是最重要的，新北市政府希望落實在地安老、在地樂活的目標因此導入蒙特梭利式認知悠能的照護模式，提升銀髮俱樂部服務質量。

新北市目前有870個銀髮俱樂部，29個行政區中，已有17個行政區的銀髮俱樂部接受「蒙特梭利式照顧模式」，5個行政區據點完成實地培力課程，未來也將持續輔導其他行政區域據點，提升各社區銀髮照顧能力與服務量能，逐步朝著失智症友善照護縣市邁進。

另外，新北社會局也指出，經過年度通識、初階、進階工作坊的課程訓練，總共輔導了54個銀髮俱樂部，最後選定五股區、林口區、板橋區、樹林區及中和區，共5個行政區域據點進行實地培力，未來新北市政府社會局也將持續積極推動，完成各個行政區的培力計畫，共同提升各社區銀髮單位照顧質量。

由於輕度失智症患者其實仍保有記憶與行動能力，社會局在創建一個「準備好的環境」過程中，也在五股區的據點設置長者「下樓梯扶扶手」。

照護人員在樓梯上方平台設計兩條「星光大道」，引導長輩沿著「星光大道」走向有扶手的路徑，改善過去長輩下樓不扶扶手的習慣，降低跌倒的發生率。同時，原本封閉式的、雜亂的教具櫃，改為開放式、有系統的教具車，讓長輩可以直接從教具推車選擇自己想要的教具，提升主動參與的機會。透過不同的方法，加強長者仍保有的能力、延緩退化，進而維持長者的生活參與。

對余新北超前部署銀髮照護，社團法人認知功能促進協會理事長甄瑞興也表示，熟齡後要存腦本、保腦力，新北市政府超大力支持將蒙特梭利式照護模式導入新北市銀髮俱樂部據點，真的在幫助機構做有意義的照護。

甄瑞興強調，認知悠能蒙特梭利失智症照護模式，是依照蒙特梭利的幼兒學習方式演變過來，這是一個於加拿大及英國行之有年且大有成效的模式，未來也希望經由將認知悠能照顧模式帶入台灣並本土化。

▲新北銀髮俱樂部超前部署，引進蒙特梭利失智症照護模式。（圖／社會局提供）

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