▲老屋變身義大利精品廚浴生活館，純白星空牆意外成打卡熱點。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市豪宅設計成為國際設計師競逐舞台，許多歐洲精品家具也紛紛搶進台中，為了吸引高端客層注意，連展示中心也邀請重量級設計師操刀。位在河南路上的義大利精品廚衛品牌生活館，就由國外得獎無數的碧硯涵設計負責人陳顥設計規劃，3層樓高的老屋變身成為精品廚浴生活館，讓人眼睛為之一亮。

曾經拿下設計界奧斯卡金像獎、有鬼才設計師稱號的陳顥，曾經設計的知名作品無數，包括運用花朵傳達女性柔美特色設計新光三越百貨賣場，拿下2019 New York Design Awards銀獎；曾拿下2017德國柏林商業空間設計大獎銀獎（Berlin Design Awards）及入選英國倫敦設計大獎的台中知名餐廳FORE Restaurant，其設計也是出自他手！

▲老屋變身義大利精品廚浴生活館。（圖／記者游瓊華翻攝）



和一般歐洲精品家具生活館，多半以奢華、豪氣設計不同，陳顥接手的這個義大利精品衛浴生活館設計案，以環保、簡潔為主調；建築物高三層，二、三樓採用大片落地窗，透過大量採光，營造對稱跟櫥窗的光影效果，旁邊則是一面大型白牆，「生活館是坐東朝西，每到下午時刻，陽光灑入建築物，生活館燈光在黑夜下更是顯著，也宣告著主角登場！」

生活館旁的白牆每到夜晚，牆面的設計裝飾孔就會透出光亮，遠遠看就像是一座星空牆，吸引不少人拍照打卡，是讓陳顥最出乎意料的地方。

陳顥直言，許多人對義大利精品的第一印象就是奢華、豪氣，但他認為設計首著重創意與功能性，同時貼近居住者的需求。」對他而言，在設計每個建築物時，就像是撰寫一本好書，要讓人能夠細細品味，無須過多的裝飾跟線條，如此才能讓大家靜靜欣賞、感受，而非看完就忘記。

▲設計師陳顥曾拿下多項國際大獎，最愛玩創意翻轉，從百貨商場到頂級豪宅都有。（圖／記者游瓊華攝）