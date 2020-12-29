育聲音藝術跨域人才　台師大攜手C-LAB推「音樂與音訊學程」

▲VR影像作品「色度：賈曼計畫」。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學今（29日）與空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）的營運單位台灣生活美學基金會簽訂合作意向書。台師大說明，未來雙方將結合軟硬體資源，共享研究、學習與實務製作環境，共同推動當代藝術文化、媒體科技、異學科的跨領域合作。台師大也將啟動與外部機構知識與技術交流的系列合作交流。

台師大表示，未來將展開台師大跨系所和C-LAB台灣聲響實驗室的合作，聚焦於專題研究、技術研發、展演製作、教育推廣及跨領域之產學合作。C-LAB台灣聲響實驗室自2019年成立以來，導入法國龐畢度中心「音樂與聲響研究中心」（IRCAM）的專業能量，作為技術交流以及新媒體跨域合作的平台，支援不同領域創作者進行創新實驗，拓展多元創作的可能性。

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▲台師大攜手C-LAB推「音樂與音訊學程」。（圖／台師大提供）

台師大提到，未來除將與C-LAB台灣聲響實驗室共同推動「電腦音樂與音訊技術學分學程」之外，亦將參與C-LAB好抖實驗創作計畫，與2021聲響藝術節開幕音樂會。雙方期許此合作將成為台灣當代藝術文化創新的重要動能。

在電腦音樂與音訊技術學分學程部分，台師大將整合資訊工程學系與音樂學系，與C-LAB台灣聲響實驗室共同挹注教學研究資源與專業設備，建構資訊工程、電腦科學，與音樂領域等跨學門研究能力，及實務操作經驗的研習平台，將開放台灣大學系統之學生選修，全方面培養聲音藝術跨域人才。

▲「聲之書：彼得與狼」結合AR及聲音劇場，打造沉浸式體驗。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

台師大校長吳正己說明，從教學前進創作現場，C-LAB台灣聲響實驗室將開放49.4聲道沉浸式劇場空間，協同台師大音樂學系和本學程師生，共同針對當代電子音樂作品，進行實驗探索，參與C-LAB 2021年聲響藝術節之「Academy」單元，呈現產學協作具體成果。

吳正己說，台師大以國際化、社會影響和傳承創新為主軸，積極推動跨域整合並建立產學鏈結。C-LAB秉持結合育成孵化、創新研發與展演平台的能量，除與館所機構合作外，將陸續與學校串聯合作，與台師大的合作將是重要的開端。台師大與C-LAB此合作將成為推動台灣當代藝文、跨學科、共構創新發展的重要動能。

