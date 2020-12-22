明年9月起推每學期「16週」　台師大辦說明會：精簡課程、提高效率

▲台師大教務長劉美慧。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全球各大學每學期約14至16週，而台灣各大學每學期則長達18週，台灣大學系統進期擬將110學年度學期縮短為16週。繼台大日前舉辦公聽會後，台師大今（22日）也召開說明會。教務長劉美慧表示，有研究指出，學習週數越長，不見得學習效果好，未來希望可以精簡深化課程、提高學習效率，同時規劃「第三學期」，以利學生提早畢業。

我國大學每學期十八周，全球最長。台大等三校組成的台灣大學系統，今年因疫情率先將學期縮短為十六周，台大系統決議明年續辦。劉美慧說，愈來愈多學生要到海外交換，但台灣的周、時數明顯比其他國家還長，很難跟國際搭配，悉此希望藉此改變能與國外學制接軌，提高國際移動力。

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▲台師大今日辦說明會，說明110學年度學期週數調整計畫。（圖／記者崔至雲攝）

劉美慧以美國常春藤7校為例，學期週數大約落在15週，鄰近的國家，包括香港、京都、首爾也大約為15周上下，台大系統希望也因此改變，希望可以跟國際學校，在學期學制上有一致性，並且鼓勵老師教學方式更多元，鼓勵學生自主學習力。

為因應明年9月台師大有可能將學期改為16週，日前台師大有做調查顯示，針對學期改16週是否更有學習效率？有5成學生認同、6成老師認同；是否提高國際移動力？有5成學生認同、6成老師認同；課程是否能藉此精進、創新？有8成老師認為，可以更精進。

至於有學生好奇，學期時間變短，學雜費是否調降？劉美慧則說明，課程教學、教師諮詢指導與學生行政服務品質不打折，另外，目前學雜費收費標準已遠低於全校學生均經費，因此學雜費將不調整。



