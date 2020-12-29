「區間測速」降低事故率成效佳　警政署要求辦理國家標準檢驗

▲警政署通令全台裝設區間測速單位盡速通過國家標準檢測，以排除爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」將於2021年元旦上路，內政部警政署要求警察機關積極辦理區間測速國家標準檢測工作，提升科技執法設備公信力，兼顧交通安全與執法公信力。

▲警政署通令全台裝設區間測速單位盡速通過國家標準檢測已排除爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示：國內區間測速自2018年於新北市萬里隧道啟用上路2年來，目前全台共有18處區間測速裝置加入執法，但今年4月在西濱公路彰化段發生區間測速校時爭議後，除新北市4處包含萬里隧道、北宜公路、臺64線快速道路、新店區環河路經「財團法人全國認證基金會」第三方公正單位檢測通過，可繼續執法外，區間測速路段均暫停執法。

但警方執法發現，區間測速裝置，對減少違規、降低交通事故發生有顯著成效。以新北市萬里隧道、北宜公路為例，新北市萬里隧道於107年7月實施後與實施前系統測試期間比較，月平均違規件數比較，比例降低97.31%，月平均事故數降低88.89%；另北宜公路於108年4月實施後，月平均違規件數降低99.46%，月平均事故數降低46.15%。

警政署指出：以台61線西濱公路彰化段為例，暫停執法後該系統仍持續運作測試，比較數據從2020年2-4月與停止開單告發的5-7月做比較，暫停執法後事故增加15件，包含A1增加1件，A2增加5件，A3增加9件增幅達250%，另超速行為增加1,092件，增幅達121.60%；顯見區間測速開罰、對民眾行車安全有甚大助益。

目前全台灣建置區間測速裝置組數計37處，為加快檢定程序，警政署協調經濟部標準檢驗局從12月1日起，開始受理各警察機關區間測速裝置之國家標準檢定，警政署將持續督導各機關積極辦理檢定，要求每個區間測速裝置執法系統均須符合國家標準檢測，希望全國民眾支持配合，共同維護用路人安全。

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