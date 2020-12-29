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全聯元旦美式咖啡1元！跨年「1元限量爆搶」快閃優惠一次看

▲▼全聯OFF COFEE，全聯咖啡。（圖／全聯提供）

▲全聯OFF COFEE 在2021元旦當天推出「限量1元」超殺價！各門市限量110杯、PXGo!線上購限量1萬杯。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

為慶祝2021年到來，全聯祭出OFF COFFEE「熱美式1元」優惠，元旦當天上午9時起各門市限量110杯；同時在「PXGo!全聯線上購」也推出「1元限量爆搶」快閃活動，除了有「限量1萬杯」1元熱美式之外，還有7項食用品也通通只要1元。

全聯在2021年1月1日早上9點起，於全台設有OFF COFFEE的門市推出「1元熱美式」優惠，各店限量110杯，售完即恢復熱美式15元活動價格；而無販售OFF COFFEE的門市，則推出伯朗罐裝咖啡原味1元優惠（240ml/原價19元），各店限量110瓶，售完為止。

同時「PXGo!全聯線上購」也於當天早上9點起推出「1元限量爆搶」快閃活動，包含熱美式1元「限量1萬杯」；還有7項食用品也通通只要1元（每項商品限量100份），每位會員限購1份，數量有限，售完為止。而「詳細商品清單」將於當天才會公布，期望讓消費者有驚喜感。
 
「PXGo!全聯線上購」也推出「陪你倒數跨年！」優惠活動，自2020/12/31 晚間22時起至2021/1/3 23:59，期間使用PX Pay支付，全館每滿1100元送1100福利點，最高10%回饋。

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