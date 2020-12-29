天冷就是要吃鍋！冬季最受歡迎熱銷TOP1　3天狂賣近5千包

▲東森購物網從銷售數據發現，「麻油猴頭菇」是消費者最愛鍋物TOP1。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

入冬以來最強冷氣團來報到，氣象局預估自週三白天起氣溫將急速下滑，其中，北北基等7縣市有6度以下氣溫發生的機率。不過在這波寒流來臨之前，網購鍋物宅商機已先大爆發，滋養暖身的即食湯品類商品近期買氣飆高，而這個冬季最夯的即食鍋物湯品就是「麻油猴頭菇」了，不僅是兩大電商平台的熱銷TOP1，甚至短短3天銷售近5,000包。

冷冷的冬天裡吃鍋暖胃又暖心，但受到疫情影響，不少人減少外出用餐，轉而在家開伙自煮，而對於嗜鍋成癮的人來說，只要加熱即可食用的鍋物湯品，方便迅速又好上手，因此成為近期最熱銷的品類之一。根據東森購物網從站上銷售數據觀察，消費者最愛鍋物TOP5依序是：麻油猴頭菇、紅燒羊肉爐、藥膳精燉排骨、何首烏骨雞湯、薑母鴨；從消費族群及喜好來看，32～42歲女性選購偏好四物、藥膳類，35～45歲男性則喜歡吃薑母鴨、紅燒羊肉等鍋物。

▲泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇。（圖／生活市集提供）

銷售TOP1的麻油猴頭菇，不僅在東森購物買氣佳，也是生活市集站上最熱賣的即食湯品，除了12月迄今整體銷量較前月同期提升超過4成，其中，「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」主打純手工冷壓黑麻油製作，標榜不添加人工香精，飽滿的猴頭菇或杏鮑菇湯頭順口不油膩，可加熱即食，統計3天熱銷近5,000包，成為秋冬最受歡迎的品類。

▲「金門良金牧場」高粱牛肉爐，優惠價1,080元。（圖／momo購物網提供）

momo購物網則表示，自入冬以來火鍋湯底買氣持續增溫，統計12月銷售至今已較去年同期成長5倍，在「2020十大鍋物熱銷榜」，沙鍋魚頭、牛羊肉爐、麻辣鍋為今年鍋物市場3大勢力，熱銷冠軍「金門良金牧場高粱牛肉爐」單日銷售破千組；嘉義美食沙鍋魚頭也深受消費者喜愛奪下2、3名；麻辣鍋物在「老四川」、「海底撈」、「太和殿」、「青花驕」等實體名店強勢陣容加持下，在熱銷榜中佔有6個席次，為今年鍋物銷售榜中的霸主。

趁這一波天冷搶暖食商機，電商平台推出各式鍋物湯品優惠，東森購物網特別推薦「黑橋牌 養生食補－麻油猴頭菇」2件免運組769元，「海鮮王 帝王食補霸氣薑母鴨」3包組含運價669元，「鮮味達人 岡山羊肉爐」5包含運超值組799元。momo購物網有「名店鍋物特搜」活動，集結近千種火鍋湯底限時下殺6折起。