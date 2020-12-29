搭纜車同車廂遭拒　台中自閉症少年持木劍刺傷女同學...家長怒告

▲台中市一名自閉症國一男生，失控持木劍刺傷女同學。（示意圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名輕度身心障礙的國中一年級男生，2周前到日月潭參加戶外教學，要進入纜車車廂時遭到同學拒絕，場面一度僵持，一旁熱心女同學見狀上前安撫，不料男同學一時情緒激動，竟拿斷裂的木劍刺傷女同學額頭，受害女同學家屬已提告，其它家長則要求轉校或較班，台中市教育局表示，目前無轉校或無轉班規劃，會全力做好融合教育。

台中市一所國中12月10日到日月潭舉辦戶外教學，一名輕度身心障礙的一年級男生被分配和其他女同學一組，搭同一節纜車車廂，不料被拒絕，該男同學心有不甘，也拒絕進入車廂，一名熱心女同學上前安撫男同學，卻被男同學拿木劍刺傷。

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女同學經繄急送醫，額頭被刺0.7公分傷口，還好傷勢不大，無須縫合，不過，女學生家屬卻是氣炸了，已提告傷害，而其它家長也擔心下一次會不會換自己小孩受傷，要求學校將該男同學轉校或轉班。

教育局主秘王淑懿表示，轉校或轉班，只能治標不治本，重要的是如何安定身心障礙學生的情緒，不要出現會觸發失控的因子，老師也該負起引導班上同學的責任，不要有言語或肢體等會激怒的踩雷舉動，例如不該開當事人玩笑，或是有被排擠的感覺。

王說，教育局會安排教學助理員陪讀，安撫男同學情緒，也會調派情緒巡迴輔導老師，輔導男同學學習社會互動技巧，秉持融合教育的精神，不放棄任何一個孩子。

一名國中校長就說，班上若有身心障礙學生，家長們會有嚴重危機感，擔心自己小孩不知何時會受傷，萬一不幸被傷害，也不忍苛責，畢竟是身心障礙學生，因此他認為應該服藥，先穩定身體情緒，再透過專業的心理醫療和輔導，才能減少失控意外，有些症狀輕微者，過了青春期自動就好轉了。

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