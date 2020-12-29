上6節課就夠！他推「9點半上課」：廢課升旗都砍掉…網一面倒贊成

▲學生示意圖。（示意圖／pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

公共政策網路參與平台日前發起連署，希望能將國高中上課時間改成9點半，連署已經通過，造成許多人熱議，一名網友回憶起高中生活，最痛苦的3件事情就是「考試、上學時間、便當」，每天7點到學校，上完8節課還要去補習，認為「把廢課和升旗砍一砍，一天6節課就夠了」。對此，許多網友一面倒喊「贊成」。

該名網友在PTT板上發文，看到最近討論得轟轟烈烈的高中改9點半上課，回憶起高中的生活，每天6點半起床，7點到校，接著要打掃升旗，上完8節課之後還要去補習，「經歷過大學才覺得這種時數有夠恐怖」。他還提及，「國中就更誇張，還有夢幻第9節課，週六還要去上半天輔導課」。

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▲原PO回憶起高中的生活。（圖／翻攝自PTT）

對於長時數的上課時間，他感到不解，「到底整天泡在學校要幹嘛？培養當社畜超時加班的能力喔？」他指出，以前高中義上三民還有軍訓課，建議可以把廢課還有升旗的砍一砍，「一天上6節課就夠了」。

貼文一出後，許多網友留言「贊成」延後上課時間，「日本也是九點左右到校，人家還三點放學，也是很多精英」、「台灣國高中課程太多又太難」、「全力支持啦，那麼早去害我上課都在睡」、「以前第一節課根本都在補眠」、「上這麼多課有比較厲害嗎？也沒有啊」。還有網友笑說，「到時候就會出現早上開課的補習班了吧，補習完再去上課」。