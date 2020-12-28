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英國零食禁「買一送一」！胖子太多下令：餐廳飲料不可免費續杯

▲▼炸雞,雞翅,炸物,辣味,速食,垃圾食物。（圖／記者黃士原攝）

▲英國開始擴大控管垃圾食物。（圖／記者黃士原攝）

記者王佩翊／編譯

英國首相強生為因應國民肥胖問題，致力於打擊垃圾食品，並有意於2022年擴大控管，嚴格禁止垃圾食品以「買一送一」、「買二送一」等方式進行促銷，餐廳也不可以提供含糖飲料免費續杯。據悉，強生原本對於相關規定並沒有很重視，但染疫後，他認為身體健康與肥胖有很大的關係，因此才會改變想法。

根據《路透社》、《鏡報》報導，英國當局將禁止業者，針對高脂肪、高糖、高鹽的食品進行買一送一或是買二送一的促銷活動，其中包含蛋糕、洋芋片、麥片、披薩等。不僅如此，餐廳也不可以提供免費續杯含糖飲料的服務。據悉，該項規定的適用對象為50人以上企業以及店鋪面積超過2000平方英尺（約185平方公尺）的餐廳或商店。

▲▼ 垃圾食物。（圖／免費圖庫pxhere）

▲高油高糖高鹽的食物將會被列為限制對象。（圖／免費圖庫pxhere）

英國衛生部認為，新冠肺炎的大流行顯現出國民減重的必要性，因為體重過高的人染疫後的死亡率更高。而首相強生本人也是在染疫後驚覺減重的重要性。

衛生部長表示，「我們知道每個家庭都想要更健康的選擇，這也是為什麼我們要限制業者對這些食品進行促銷，並引入一系列的措施。創造一個能幫助國民經常吃到健康食品的環境，對提高國民健康有很大的幫助。」

根據數據顯示，英國有63%的成年人有肥胖問題，而每3名國小學童中，就有1人過重。英國通訊傳播管理部門在7月曾提出一系列的管制，其中包含晚上9時以前禁止播放垃圾食品的電視廣告等。

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