屏東安泰醫院防疫卓越表現　獲IHF國際醫院聯合會表揚

▲東港安泰醫院榮登IHF國際醫院聯合會專欄報導並獲防疫新冠肺炎獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東安泰醫院防疫新冠炎卓越表現，獲IHF國際醫院聯合會專欄報導並獲獎，讓世界看見台灣，IHF 全世界獲獎有28個國家的103家醫院，台灣有3家，安泰是台灣最南端的唯一重度級急救責任醫院，在疫情期間，除了面對接踵而至的村民就醫和新型冠狀病毒的威脅外，還必須維護其一線醫務人員的安全，獲得肯定，對醫院是一項非常大的肯定。

▲安泰醫院因應新冠肺炎措施。

為了因應新冠肺炎，實施分類和轉移，東港安泰醫院在3月時開設了獨立檢查室，並開設了發燒呼吸道特別門診。特別門診可以讓患有呼吸道症狀的患者單獨治療，而不必在門診和急診室共用空間。任何有感冒、類流感或發燒、咳嗽等呼吸道症狀但無旅行史的人可以直接去門診診間，而不用進入醫院。

除了有效地阻止可能的感染源外，發燒呼吸道特別門診還減輕了急診室就診的壓力，使防疫更加有效。發燒呼吸道特別門診獨立設於主要醫療大樓的單獨空間；專門診所則幫助預防醫院感染的發生。有效分流就醫人潮及，預防、杜絕員工被感染的威脅。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，新冠肺炎疫情爆發之時，醫療院所是第一線的防疫機構，要如何確保一線的防護與安全，十分重要，因為醫療院所同時也是守護人民健康的重要機構，更是防疫期間最重要的穩定力量，感謝國際醫院聯合會看見台灣為防疫的努力，期盼新冠肺炎疫情早日結束，全球恢復正常的生活。

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