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孕婦赴美產子　「差2天」慘收300萬帳單...求募資遭網批：活該！

▲▼孕婦赴美產子慘收300萬帳單　網批：活該！。（圖／取自募資平台）

▲艾咪將面對上百萬新台幣的醫療費。（圖／取自募資平台）

記者王佩翊／編譯

英國一名單親媽媽3年前在網路上認識現任的美國籍丈夫，此後，為了兼顧7歲的女兒與新家庭，經常往返英美兩國，然而日前剛懷上兒子的她，卻在懷孕24週時，不幸於美國早產。她的兒子目前仍在美國德州的醫院進行治療，但這名母親已經收到一張高達7.5萬英鎊（約新台幣285萬元）的天價帳單，讓她超崩潰。不過許多網友卻認為，這名女子的行為其實很自私，根本不值得同情。

根據《鏡報》報導，現年30歲的英國女子艾咪（Amy Collins）育有一名7歲的女兒，她3年前透過網路結識現在的丈夫柯林斯（Amy Collins）並結婚。此後，為了照顧在英國的女兒與新家庭，她時常往返美國德州與英國伯明罕，並在幾個月前懷上了兒子威廉。

艾咪原本計畫要在英國生產，因此預定於13日從美國飛回英國，然而11日她卻突然在美國早產，緊急剖腹。當時艾咪肚子裡的孩子威廉僅24週，由於早產未足月，出生時僅708公克，至今仍在德州的醫院接受治療。不過艾咪最近卻收到來自醫院的帳單，因為沒有美國的醫療保險，她將要支付高達7.5萬英鎊（約新台幣285萬元）的醫藥費。

艾咪48歲的母親柯維（Sarah Covey）表示，「我的孫子威廉是一名出色的戰士，他現在的身體狀況很好，但是到目前為止我們需要繳交的醫療費高達7.5萬英鎊（約新台幣285萬元）。」據悉，威廉可能必須在醫院住上好幾個月，專心接受治療，未來醫藥費恐上看數十萬英鎊。柯維已經在募資網站替艾咪募款，希望有好心人可以幫助她們一家。

對此，許多網友卻不認同艾咪的作法，認為都是她太過自私才會發生這樣的事情，因為她一方面想要住在美國，但一方面又想要使用英國的國民健保。

 

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