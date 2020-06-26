墨國三胞胎「出生4hr即確診」！爸媽檢測皆陰性　醫護驚：前所未聞

▲三胞胎才出生4小時就感染新冠病毒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

墨西哥近日發生一起離奇病例！三胞胎才出生4小時就確診感染新冠病毒，但父母檢測結果都呈陰性。有關單位直呼「前所未聞」，正試圖了解三胞胎染疫途徑。當地衛生官員表示，病毒有可能是可以透過胎盤傳染的，但目前還無法確定。

綜合外媒報導，當地衛生官員蘭格爾（Monica Rangel）表示，三胞胎的媽媽懷胎7個半月後，17日在中部聖路易波托西州產下一女兩男，由於是早產，在三胞胎出生4個小時後，依程序替他們進行採檢，沒想到三胞胎的檢測結果均為陽性。

醫療人員最初以為媽媽是無症狀病毒帶原者，但稍後發現爸媽的新冠病毒檢測都呈陰性，這讓他們大感困惑，直言這樣的情況是「前所未聞」。

Mónica Rangel, la secretaria de Salud del estado de San Luis Potosí, dijo que los trillizos nacieron el 8 de mayo y que su madre también dio positivo al virus#CoronavirusHonduras #COVID19 #Toquedequedahttps://t.co/JGJDoTgpDF — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) June 23, 2020

蘭格爾指出，三胞胎中有2個寶寶健康情況良好，沒有新冠肺炎病徵，第3個寶寶有肺炎情況，但病情穩定，「由於父母檢測均呈現陰性，引發我們關注，特別要求專家團隊調查這宗病例。」

蘭格爾說，目前三胞胎將持續留院觀察，他們病況穩定、進展令人滿意，其中1人仍在使用抗生素，但3人情況都算良好，父母可透過視訊看寶寶，「希望這種情況能持續下去，讓他們早日回到父母身邊」。

蘭格爾還說，病毒有可能是可以透過胎盤傳染的，「但我們無法確定，有必要往這方面的理論研究，這是全新的病毒，全球仍沒有相關文獻可參考，但值得一探究竟。」