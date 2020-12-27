新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫！　2500人爭拿15萬：光榮病死

World’s first ‘human challenge Covid trials’ will see 2,500 Brits deliberately catch virus to help research on pandemic https://t.co/rMLwuJgIBl — News Bht (@news_bht) December 25, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球之際，有2500名英國人竟然「自願染疫」，以便進行對新冠病毒的研究，這些人拿到含有一定病毒劑量的實驗疫苗，並從鼻子的部分將其放入，好讓病毒能夠順利進入體內感染。一名想參與試驗的志願者對於這樣的實驗不僅不反感，反而向媒體表示「光榮的病死總比死於癡呆來的好！」

綜合外媒報導，這是全球第一個利用人體所進行的新冠病毒試驗，2500名志願者利用含有一定劑量的實驗型鼻疫苗，讓自己被新冠病毒感染；專家表示，這項試驗的起頭，是由於有新證據顯示，感染新冠病毒且為輕狀者，染疫之後至少會有4個月的免疫時間。

英國政府早在10月時就宣布了這項試驗，目的是為了測出能讓人類染疫的「最低病毒量」，將獲得政府3360萬英鎊（約13.1億元台幣）的資助。不過故意讓健康的人感染病毒，在醫學界裡存在倫理道德問題，也不常見，因此試驗花了幾個月的時間獲得倫理委員會跟監管機構的批准。

▲英國批准輝瑞疫苗施打，但現在傳出變種病毒擴散。（圖／路透）



該試驗預計在2021年1月啟動，預計於5月時能夠得到結果，受試者將被安排住在專科疾病診所，在接受病毒後將會被隔離3周，還可拿到4千英鎊（約15.6萬元台幣）的錢，身邊隨時配有專業醫務人員跟科學家，仔細檢查病毒在體內的行為，並確保受試者的安全；參與研究之後，受試者將會接受24小時的監控，以確保健康無虞。

倫敦帝國理工學院的黏膜免疫專家彼得（Peter Openshaw）表示，研究人員的目的是讓病毒在受試者的鼻子中進行繁殖，他們認為，透過採取一切的預防措施，感染可以受到限制。該項試驗的共同研究專家則稱，絕對不會輕意的用已知人類病原體感染受試者，但這樣的試驗能夠帶來大量的知識。

一但完成第一階段的試驗，研究人員將可以密切研究疫苗如何於體內揮作用，從而阻止新冠肺炎的感染。對此，受試者格裡爾（Greer）表示「很多人感染了這種疾病，但沒有任何發言權，希望自己的貢獻可以讓這些人不再盲目」，18歲的阿拉斯提亞（Alastair Fraser-Urquhart）則表示，希望自己的貢獻可以讓世界早日擺脫疫情。

報導中指出，目前受試者的年齡限制為18歲到30歲的健康人士，66歲的保羅（Paul van den Bosch）儘管年齡未達標準，但仍希望可以放寬限制，讓自己也接受試驗，更稱「光榮的病死總比死於癡呆來的好！」