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夜半社區傳恐怖爆炸聲…居民看樓梯間「滿地鞭炮屑」　屁孩遭逮認了

▲▼不滿上門找不到人，主嫌在泰山社區樓梯間引燃鞭炮後搭乘電梯落跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲不滿上門找不到人，主嫌在泰山社區樓梯間引燃鞭炮後搭乘電梯落跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市泰山區泰林路上某社區大樓，27日凌晨2點多樓梯間遭引燃鞭炮，巨大爆炸聲響及濃煙嚇得居民以為是火警，驚動轄區警方跟消防人員到場處理，經調閱監視器後，發現是住在六樓的屋主跟廖姓男子起衝突，廖嫌撂人到場氣得點燃鞭炮洩憤，目前警方已經查獲廖嫌到案，並鎖定其餘2名犯嫌追緝中。

社區大樓凌晨2時許突然傳出爆炸聲響，居民打開門查看卻發現濃煙，嚇得趕緊通報警方及消防人員，員警到場後發現現場並沒有火勢及人員傷亡，但在六樓的樓梯間內有發現鞭炮引燃後的殘留物，研判爆炸聲響為鞭炮聲。

警方立即調閱監視器查看，發現住在6樓謝姓屋主因與廖姓嫌犯（25歲）在電話中衝突，於是廖嫌找了社區內的友人1男1女幫忙開門後，直驅6樓要找屋主理論，但因為到了樓梯間後不得其門而入，氣得在門口燃放鞭炮洩憤；廖嫌被警方火速查緝到案後，聲稱是因為不滿謝男電話中碎嘴關心要他趕快找工作云云，才會找上門要理論。

在密閉空間樓梯間燃放鞭炮的行為，已危及社區安全且滋擾住戶安寧，全案後續將依刑法公共危險罪嫌將廖嫌移送法辦，並將持續追查2名犯嫌，釐清他們涉案程度。

▼屋外滿滿的鞭炮碎屑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼不滿上門找不到人，主嫌在泰山社區樓梯間引燃鞭炮後搭乘電梯落跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼3名犯嫌搭乘電梯下樓。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼不滿上門找不到人，主嫌在泰山社區樓梯間引燃鞭炮後搭乘電梯落跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼廖姓主嫌被依照公共危險罪嫌送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼不滿上門找不到人，主嫌在泰山社區樓梯間引燃鞭炮後搭乘電梯落跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

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