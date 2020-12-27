嘉義翁聖誕夜穿越馬路…遭機車騎士撞飛！「脖子剩層皮」不治亡

▲未依規定走斑馬線老翁遭機車撞上。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

夜間騎車真的要特別小心！熱心石姓民眾日前將耶誕節當晚自家商家監視器拍下的驚悚畫面放上網，提醒用路人注意行車安全，該地點發生在嘉義市興業東路與南田路，日前發生一騎士不慎撞上穿越馬路老翁的車禍意外。警方表示，初判為老翁未依照規定行走行人斑馬線，騎士也未注意車前狀況，確切死因須等檢警相驗。

▲民眾隨即將車輛及安全錐擋住車道，避免後方來車造成傷這二次傷害。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

全長2分08秒的影片中，行車號誌是東西向綠燈，只見不少汽機車伴隨車燈相當快速地通過該路口，但卻見老翁緩緩地由興業東路與南田路口由南往北走，也未依規定走在行人斑馬線上，影片28秒處隨即有一機車開著大燈由東往西騎來，卻疑似未看見前方的老翁正緩慢通過該路口，就這樣直接撞上去，當下人車撞在一起，老翁被撞飛，騎士本身也摔車滑行撞上路旁轎車，現場零件落一地，巨大撞擊聲引來一旁商家及民眾注意，有民眾急忙拿來安全警示錐，也有駕駛急忙將車停在事發現場後方，避面後方車輛再度開過對傷者造成二次傷害。

警方表示，25日晚間8時許接獲民眾報案，位於嘉義市興業東路與南田路口發生機車撞行人車禍意外，救護人車也隨即抵達現場，發現李姓老翁趴在馬路上，除了施以急救也立即將他送醫，但急救後仍於隔日下半夜宣告不治。

事後有自稱家屬的民眾上網表示，「這是我的姑丈他小時候有傷過腦袋，所以不管說話，動作都比較緩慢，他絕對不是有意不走斑馬線，被撞擊整個脖子剩皮，人已離開！希望他安息！」