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社會 社會焦點 保障人權

南投男被當垃圾袋輾斃　司機「0肇責」...家屬怒：醉倒路邊該死？

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮今年8月間發生一起車禍死亡事故，王姓貨車駕駛於一處大賣場門口倒車時，不慎將酒醉路倒的陳男輾過，經送醫搶救仍宣告不治，訊後王被依過失致死罪嫌送辦，惟陳男家屬於相驗後等了近3個月都等不到消息，詢問檢方竟被通知此案早已於9月間簽結，肇事王男「0肇責」未被起訴。陳男家屬心痛表示，雖陳醉倒在路邊也有錯，但難道就「百分之百該死？」，且與王交涉過程中認為他毫無悔意，已對其提告。

▲埔里男醉倒路中遭輾斃。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳男醉倒路中遭輾斃。（圖／記者白珈陽翻攝）

這起事故發生於8月27日凌晨3時許，王男於埔里鎮大同一街某巷內開著貨車準備卸貨，倒車時不慎將陳男輾過，王向警方表示，他倒車時是有發現後方有不明物體，但以為是黑色的垃圾袋，直至壓過後車身大力晃動，才發現是人；根據監視器畫面顯示，王男肇事後立即下車左顧右盼查看，發現闖禍後立即通報警消，救護人員到場時陳男已奄奄一息，經送往埔里基督教醫院搶救，仍因多處臟器破裂受損，傷重不治。

▲王男下車察看。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲王男肇事後下車察看。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方事後對王男實施酒測，酒測值為0，全案訊後將依過失致死罪送辦。然而，陳男家屬等了2個多月，案件卻毫無消息，陳男的胞姐打電話至南投地檢署詢問，竟從書記官得知案件早已在9月21日簽結，讓家屬驚訝不已。家屬指出，因最近常夢見弟弟陳男，遂決定詢問相關情事，未料車禍才發生不到1個月就已全部偵結，且王男未被起訴，而家屬未獲通知，「對偵查結果什麼都不知道，我們若有不服還可提出意見，白白的一條命就這樣沒了」。

陳男妹妹說，針對家屬詢問為何沒有人被起訴、家屬也沒被通知，書記官竟回應「該案沒有被告就不會成立，要如何通知？」令家屬忿忿不平；家屬也說，即使陳酒醉路倒有所不對，但並不是這樣就「百分百該死」，家屬提到，書記官後來表示，若有疑慮可自行到法院提告，且在與王男交涉過程中發現對方毫無悔意，並回應「那就走法路途徑」，所以家屬才決定提告。

對此，南投地檢署發言人主任檢察官吳錦龍表示，在相驗、解剖當日，檢方曾詢問家屬是否提出告訴，當時家屬表示無意見，也未表達有提告意願，檢察官當時進行卷證綜合研判後，將相驗結果送台中高檢署核備，台中高檢署已備查在案，而在相驗的流程中，家屬未有提出告訴及對調查結果有疑慮，在相關程序上，並不是檢察官逕自簽結，且相驗報告送高檢署核備後，也不會對家屬的權益有影響。吳錦龍指出，此案因家屬已於12月初至地檢署提告，檢方已立即分案偵辦，尚未偵結。

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