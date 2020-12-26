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快訊／小白車飆斷電線桿　北埔段一次封3道！駕駛躺路邊等救援

▲小白車飆斷電線桿　北埔段一次封3道！駕駛自爬脫困等救援。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲白色自小客車衝撞電線桿，造成台三線北埔段82.9k處道路受阻。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

台三線北埔段82.9k下午發生一起自撞車禍，一台白色小客車疑似因車速過快撞上上電線桿，將電線桿連根拔起，橫躺在路上，目前新竹縣警局、消防隊已出動協助，詳細事故發生原因仍在調查中。

▲小白車飆斷電線桿　北埔段一次封3道！駕駛自爬脫困等救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲白色小客車車頭幾乎全毀。

有網友在臉書「我是頭份人」中貼出台三線北埔段下午發生的車禍影片，影片中只見到一支電線桿橫跨3個車道躺在馬路上，交通警察正忙著指揮交通，讓來往的車輛輪流通過，而被撞斷的電線桿旁，還卡著一台車頭嚴重毀損的白色小客車，一旁還有躺在地上等待救護車的車主。

據目擊者指出，男子自撞後自行脫困離開駕駛座，走了幾步後才躺在地上，由於電線桿被連根拔起，可見撞擊力道之大，目前警消也在車禍現場處理，稍後也會為駕駛進行酒測，目前事故障礙尚未排除，台電人員仍在搶通，請往來的用路人要特別小心。

▲小白車飆斷電線桿　北埔段一次封3道！駕駛自爬脫困等救援。（圖／翻攝我是頭份人）

▲駕駛自行脫困躺在地上等待救援。（圖／翻攝我是頭份人）

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