超時駕駛「國道翻覆釀3死」！阿羅哈遭罰9萬+吊照3月　上訴被駁回

▲阿羅哈客運2019年6月於國道1號彰化戰備跑道處翻落邊坡，釀3死11傷慘劇。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

（中央社記者劉世怡台北27日電）阿羅哈客運去年6月在國道發生車禍造成3死13傷，公路總局高雄市區監理所查出，肇事司機超時駕駛；阿羅哈不服遭罰9萬元並吊扣牌照3個月興訟，法院認定開罰無誤，判決駁回。

全案緣於，阿羅哈客運股份有限公司的大客車，於去年6月10日近晚間10時在國道1號南下205公里彰化路段，發生車輛衝出邊坡翻覆事故，造成3人死亡、13人受傷。

經公路總局高雄市區監理所調查後，發現郭姓肇事司機在端午節前夕超時駕駛，公司管理也有疏失；公司違反勞動法令使駕駛員連續出勤7天，致發生重大交通事故，違反汽車運輸業管理規則及公路法規定，由公路總局裁處阿羅哈公司新台幣9萬元並吊扣牌照3個月。

阿羅哈公司不服，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理；阿羅哈公司主張，事故肇事主因是因司機「精神不濟（於肇事前一天晚間11時許下班後，因處理私事，直到肇事當天凌晨4時許才返家休息）駕車」，可見事故發生與公司管理無涉，公司無法預見等語。

公路總局則反駁，阿羅哈公司於去年6月4日至10日期間多次未依規則給予司機休息時間，每天未給足45分鐘休息，其中一天甚至駕車超過10小時，導致司機疲勞累積未獲緩解，並提出工作時刻表、違規明細等予以證明。

法院調查，阿羅哈公司調派司機駕駛勤務時，應考量個別司機出勤前的工時情形及身心狀況，以維護乘客安全；司機肇事前一天下班後，未能立即返家休息，只是更加疲累而已，不能因此認定此事故發生與公司管理責任無關。本件司機是因疲勞駕駛，未注意車前狀況，導致發生事故造成死傷。

法院指出，依據乘客筆錄記載，司機於新竹站發車後，車速忽快忽慢，沿路有偏移車道壓到反光標鈕，阿羅哈公司就所屬車輛均設有監控系統，當天晚上8時39分駛出新竹站，至9時55分發生事故，長達1個多小時，未見公司對司機駕車偏移等情形，有所做為，明顯未盡注意司機執勤時身心狀況的管理責任。

法院日前認定，阿羅哈公司主張無理由，公路總局開罰並無違誤，判決駁回，可上訴。