揭密董事長中毒內幕！　凶狠嫌犯「買上百毒藥」年薪高達8600萬





▲遊戲公司「游族網絡」創辦人林奇。（圖／翻攝自百度）

記者劉亭／綜合報導

遊戲公司「游族網絡」創辦人林奇疑似遭投毒，於25日逝世，結束39歲短暫人生。根據陸媒披露細節，許姓嫌犯先前買了上百份毒藥，已快要用完，年薪曾高達2000萬元人民幣（約8600萬元新台幣）。

根據北晚新視覺報導，林奇遭投毒的消息，近日在網路上不斷被討論，警方調查後發現39歲的同事許某有重大犯罪嫌疑，目前已被警方依法刑事拘留，相關偵查工作正在進一步開展中。

根據公開資料，許某1981年出生，碩士研究生學歷，2003年畢業於西南政法大學法律系，2006年畢業於法國保羅塞尚大學保險法學院，2008年畢業於美國密西根大學（安娜堡）法學院，曾在美國杜威路博律師事務所香港辦公室任職律師；後擔任復星集團的集團總裁助理、集團總法律顧問、集團法律事務部總經理；2017年5月起任職於遊族網絡。2019年1月，許某從遊族網絡辭職。有知情人士透露，許某入職遊族網絡前的年薪高達8600萬。

林奇從16日病發以來，情況迅速惡化，但經過多日才在體內辨識出了多種不同種類的毒藥，錯過了最佳治療期。警方雖然迅速控制了犯罪嫌疑人許某，但其並未及時交待準確毒藥類型和名稱。

據了解，投毒者下手相當兇狠，許某從國外購入一共100多份慢性毒藥，連續時間持續投毒，目前這些毒藥已經將近用完。據知情醫生透露，像中了河豚毒素，在症狀出現前曾吃過藍莓，但不能判定就是毒源。

游族網路是A股一家遊戲上市公司，主營產品《少年三國志》、《權利的遊戲》、《狂野亂鬥》等熱門遊戲，更握有大陸小說《三體》的版權，游族網路的子公司「三體宇宙」今年9月才宣布，將與Netflix聯合開發英文影集，「三體宇宙」的執行長許垚也因此登上媒體版面。