結婚20年發現自己是「男人」　熟女「月經沒來過」體內藏睪丸！

▲熟女結婚20多年，從未想過自己可能是「男人」。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南51歲張姓熟女從未有過月經，也沒有生過小孩，近日被醫生發現她的身體其實是一名「熟男」，因爲患有罕見疾病「雄激素不敏感綜合症」，才擁有女性的外型特徵。

根據《長沙日報》報導，湖南省婦幼保健院婦二科收治了一名病人，51歲的張女士結婚20多年，擁有一頭披肩秀發，身材玲瓏有致，皮膚白皙細膩，在丈夫的陪同下來到婦產科，因發現盆腔腫塊，被院方要求住院動手術。

不過，醫生在詢問病史時，竟發現張女從未有過月經，也沒生育過小孩，檢查後被確診為「右側睪丸異位、原發性閉經—雄激素不敏感綜合症」，從身體上來看，其實是男人。

湖南省婦幼保健院婦二科主任廖湘玲表示，雄激素不敏感綜合症是一種相當罕見的先天性性發育異常疾病，由於雄激素受體基因突變導致，通常傳男不傳女，這類人群有女性的外形特徵，有乳房發育，有陰道，但沒有月經和生育能力，染色體為46,XY（男性）。

廖湘玲解釋，在胚胎早期，由於雄激素受體缺乏，本應發育的男性內外生殖系統中斷，睾丸本身分泌的苗勒氏管抑制因子中斷了女性內生殖系統發展通道，同時睾丸分泌的雄激素會轉化為雌激素，刺激患者第二性徵的發育。

廖湘玲指出，該病在幼女時期很難被發現，通常是女孩子15歲了還沒有來月經就醫時發現，或是小時候因腹股溝疝手術時發現睪丸而引起重視，「這種病雖然極具迷惑性，但通過仔細觀察患者的臨床表現、超音波、基因檢查可明確診斷。」

廖湘玲提到，對於此病的治療，需遵從患者本心，無論染色體是什麼核型，都要以患者的社會性別為主。