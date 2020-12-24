女同學「經血沾褲」被取笑　男童挺身回嗆：你媽沒月經？

▲月經來的時候要勤換衛生棉。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

女生的青春期差不多發生在10歲至14歲左右，除了乳房會隆起，還會有月經來潮。一名女網友發文表示，兒子上週五回家後，表明自己和同學吵架，一問原因，才知道原來是班上同學笑女生「褲子有紅紅的」，兒子就出面保護被月經沾到褲子的女同學。當人媽媽的她除了生氣現在性教育教得很不足，同時也為兒子懂事的表現感到驕傲。

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，之前女兒告訴她，班上已經有些女同學因發育較早而開始穿內衣，但由於衣服比較透，所以就被其他男同學嘲笑，還發出「哎唷」的聲音調侃；原PO聽到女兒的這番話後超火大，直呼「現在的家長，你們都不教孩子的嗎？還是你們家的女人都不穿內衣的？」

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原PO繼續說道，兒子上週五才一回家就跟她說，自己在學校和同學吵架了，一問原因才知道，原來是班上有個女同學的「褲子紅紅的」，明顯是因為月經來不小心沾到褲子所致，但其他幼稚的男同學卻一直笑，把女同學惹哭了，兒子看不下去才出面制止、大罵白目，最後還差點被對方打。原PO越聽越生氣，真的不明白現在怎麼還會有父母不告訴孩童什麼是月經、什麼是衛生棉。

▲女同學的經血沾到褲子上了。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

接著，原PO問兒子當下還說了些什麼；兒子則表示，他當下直接回嗆，「你媽媽沒有月經嗎？你阿嬤沒有月經嗎？你阿嬤的媽媽沒有月經嗎？你垃圾桶撿的嗎？女生沒有月經沒辦法生小孩的，幹嘛笑她？」原PO聽完後並沒有生氣，反而為兒子挺身而出的行為感到驕傲，只不過不知道她日後會不會又被通知需要去學校。

貼文曝光後，不少網友都大讚，「兒子超讚！暖男一枚」、「幹得好！你兒子很棒」、「家長教得好，兒子做得好，我真的很擔心女兒穿內衣、來月經的時候會被取笑」、「你兒子太棒了！以後一定是好男人」、「有這種暖兒子真值得驕傲」、「有正義感的好孩子」、「孩子！你的未來成功了」、「兒子霸氣！暖男」。