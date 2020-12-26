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點外送被嚇到「先兆流產」　人妻暴怒開炮！結局風向大逆轉

▲▼ 外送嚇流產 。（圖／北青網）

▲丈夫與外送員發生衝突，孕婦嚇得先兆流產。（圖／北青網）

記者蔡儀潔／綜合報導

冬至（21日）本是闔家團圓的日子，然而對湖南長沙的譚姓孕婦來說，卻是心驚膽跳的一夜。她丈夫阿海（化名）日前點了一份外送，結果和外送員發生口角衝突，對方過節當晚帶人上門大鬧，由於事發突然譚女受到驚嚇，出現了先兆流產。

綜合陸媒報導，當晚阿海點好外送後，給餐廳老闆打電話，稱希望外送員能幫忙「帶包檳榔」。由於老闆剛好開著擴揚聲器，正好被趕來的外送員聽見，他聽後直接回絕「不會幫你帶」，兩人隔著電話對罵起來。

▲▼ 外送嚇流產 。（圖／北青網）

▲阿海留言罵外送員 。（圖／北青網）

阿海隨後申請退單，並留言稱「你們騎手真牛！」但店家拒絕退單，阿海只好申請仲裁介入，並再次留言「你們騎手很厲害，這麼牛還送什麼外賣？」。

電話裡的對罵和阿海的留言，最終引發這名騎手怒火，冬至當晚帶著一群陌生男子衝到譚女家。監視器畫面顯示，晚間10時半，7、8名男子一擁而入大樓，在她家門口猛敲門，還指名道姓要見阿海。

▲▼ 外送嚇流產 。（圖／北青網）

▲監視器畫面 。（圖／北青網）

譚女嚇得慌張不已，隨即打電話報警，之後這群人到樓下空地，隨後阿海也跟著下樓，接著立刻被包圍，再度發生衝突。在爭吵時，譚女去了洗手間，這時竟發現自己流血了，立即去醫院檢查，報告臨床診斷為「先兆流產」。

由於先兆流產，譚女目前已經辦理了住院手續。她不滿表示，自己完全沒有隱私，像「裸奔」一樣，家裡的資訊外送員竟然全都知道，被對方找到很容易，但他們很難找到對方，因為在平台外送員的電話都是虛擬號碼。

譚女還指出，自己聽說這名外送員被投訴過很多次，懷疑他是把別人投訴他的怨氣，撒在自己家來了。

▲▼ 外送嚇流產 。（圖／北青網）

▲區域經理來探望 。（圖／北青網）

事後，外送平台負責長沙的區域經理到醫院探望譚女，雖然聲明外送員「深夜登門」的行為確實不妥，但對於上門原因，他聲稱外送員只是為了了解情況，並不是為了幹什麼，他們也沒帶什麼東西上門，帶上的其他6人，則是為了陪同一起去看看。

最後，該名經理稱，會繼續了解譚女的病情，也將前往警局了解詳細情況，再給出處理意見，如果是該外送員的責任，那麼一定會對其進行處理。

消息傳出後，不少人認為雙方都有錯，「從來沒讓小哥帶過東西，還有這種操作？！這又不是人家的職責」、「我憑什麼還要給你幫忙買檳榔 他不在我的業務範圍內 我去幫你買檳榔 後面的單超時了算誰的」；「騎手有權利選擇帶不帶 但是不應該帶人上門質問」、「騎手帶人上門鬧不對，但是這孕婦看樣子也是個難纏的主」。

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