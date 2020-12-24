鹿港騎士遭撞亡！暖心熊貓外送員棄單10多張　大雨中撐傘守護

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港昨(23)日發生1起死亡車禍！李男(57歲)駕駛大貨車，行經鹿和路4段與彰頂路口時，與騎乘機車的鄭男(34歲)發生碰撞，造成鄭男倒地受傷，安全帽碎裂，路面流出一大灘血，美食外送員陳瑋浚經過看到，隨即停下機車，捨棄10多張訂單，站在事故現場為受重傷的鄭男撐傘，等救護車，但鄭男傷重不治。

▲騎士遭撞亡，美食外送員冒雨守護。（圖／翻攝自Facebook／～～我愛鹿港小鎮～～）

陳瑋浚暖心的舉動，被附近店家po上臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》，還比大拇指「讚」，陳瑋浚接受電訪時指出，當外送員半年多來，遇到路上有交通事故、路倒的民眾，都會停下機車先救人為重。

▲騎士遭撞亡。（圖／民眾提供）

陳瑋浚說，昨天的這起車禍發生時，他正冒著大雨，站在鐵板燒店前等著取餐，忽然間就在眼前發生事故，腦袋裡只想著「救人最重要」，深怕來往車輛會造成傷者二度受傷，當下衝出去站在鄭男旁守護，手上的10多張訂單餐，也全部轉單交由其他外送員處理，店家看到他的暖舉，趕緊遞傘，等救護車將人送醫後才離去，但很遺憾挽救不回他的生命。

據彰化鹿港警分局交通隊初步研判，疑似大貨車未依規定讓車，重機車未注意車前狀況而釀禍，至於確切的肇事原因，仍有待進一步調查。

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