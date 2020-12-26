詐團有哏！成員以名車互稱　首腦「藍寶堅尼」爽躲台中五星級飯店

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局日前攔查1名車手，並查獲35萬元現金，向上追溯後循線追查，破獲詐騙集團幕後5人，警方發現5人均用名車名牌當綽號來聯繫，警方在台中五星級飯店，逮捕集團首腦「藍寶堅尼」。

警方調查，日前在大同區太原路、長安西路口，發現1名白色連帽上衣的19歲陳姓男子形跡鬼祟，攔查之後發現男子竟是詐騙集團車手，才剛繳完35萬元的詐騙所得就遭警方攔查。

▲警方先逮捕車手後，循線追查躲在台中五星級飯店的主嫌（前，黑衣男）。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方循線續追，當天就透過陳姓男子提供的線索逮捕5名藏身大同區寧夏路上某旅館的5名嫌犯，最後透過5人供詞，循線前往台北車站置物櫃埋伏，順利逮捕正要取提款卡領錢的24歲楊姓車手。

警方依據7人說法，掌握綽號「藍寶堅尼」的27歲簡姓主嫌，從10月開始假冒購物平台人員或銀行行員，以「解除分期付款」、「購物設定錯誤」等詐術向13名被害人詐騙財物，詐領金額多達新台幣250萬元。

▲詐騙集團均用名車、名牌當代號聯繫，最後仍遭警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方掌握41歲張姓男子羅斯福路開車行，並利用車行當掩護替簡姓男子等人，並從事地下匯兌交易，隨即兵分多路，在台中知名五星級飯店逮捕簡男。

警方逮捕簡姓男子等9人到案後，共計查扣提款卡10張、工作用手機16支、點鈔機1臺、不法所得59萬4千元整，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，陸續又通知介紹人、收簿手以及車手等6人，另在查扣一干人等手機時，發現1群人均以「名車」、「名牌」當代號企圖躲避警方追緝，但最後仍遭警方一舉查獲。

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