紀錄片《來得及說再見》人瑞李福堂辭世　享嵩壽103歲獨留96歲妻

▲紀錄片《來得及說再見》主角李福堂103歲與96歲的妻子管文英。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

李福堂，1948年戰爭來台，被迫與元配妻子管文英分離，直到1997年兩人在台相聚攜手共度餘生，感人的故事被拍成紀錄片《來得及說再見》，今年4月25日彰化榮服處一行人還帶著蛋糕到他住家慶祝103歲生日，當時最大的心願就是與96歲的妻子能相知相惜，如今傳來他已於12月中旬過世消息，令人鼻酸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李福堂出生於山東省膠縣，1943年投身軍旅，1969年退役，服役期間盡忠職守，一生忠貞愛國。李福堂與管文英在1949結為夫妻，卻因戰亂分離近半世紀，直至台灣開放探親後，兩人於再次相遇並再結為夫妻，兩老相依為命，感情鶼鰈情深。

▲榮服處慶祝李福堂103歲高壽。（圖／ETtoday資料照）

李福堂個性爽朗，笑口常開，平常喜歡小酌1杯，並以看電視打發時間，慶祝他生日當天還高興地吃下了3塊蛋糕，以往3餐都是管文英自煮包辦，如今年紀大了，中餐有送餐服務，晚餐就用中餐吃不完的來煮稀飯吃，生活簡單，兩老精神活動力十足，2人見證了經歷了一世紀的烽火愛情，令人相當感動。

李福堂與管文英阿嬤在大陸的兒子與媳婦，今年也曾到台灣與2老共享天倫之樂，未料12月初因病住進加護病房，18日不敵病魔撒手人間，榮服處隨即啟動關懷急難救助，全程陪同阿嬤到戶政協助處理除戶，及後續喪葬事宜，24日已經辦理告別式，移靈彰化八卦山國軍忠靈塔。

►加州黑棗精5040元→990元 天天順暢還能養顏美容

►清秀輔大女為愛迷信最後成白骨 瓦斯灌口鼻法官判無期：算輕手法